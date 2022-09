Mistä tässä on kyse?

Tätä Liese Jokiperä mietti viime keväänä.

Tiktokiin ilmestyi päivä toisensa jälkeen uusia upeiden nuorten naisten tekemiä videoita, joilla mainostettiin luksuselämää ja kerrottiin mahdollisuudesta tienata isoja summia lyhyessä ajassa. Pitäisi vain liittyä erääseen verkostoon.

Jokiperän ensimmäinen ajatus oli, että jes, hienoa.

– Kiva, kun mimmejä tulee mukaan äijäpainotteiseen maailmaan, hän muistelee.

Jotain outoa siinä kuitenkin oli.

Videoilla puhuttiin treidaamisesta, kryptovaluutoista ja yhdessä matkustamisesta. Videot näyttivät ihanilta, mutta kukaan naisista ei kertonut, miten rahaa ihan konkreettisesti tienattaisiin.

– Jos joku kommentoija oli kiinnostunut, niin mainostajat pyysivät ottamaan yhteyttä Instagramin yksityisviestin kautta, Jokiperä kertaa.

Miksi naiset eivät kertoneet toimintatavoistaan julkisesti? Piilottelivatko he jotain?

Pian Jokiperä näki erään mainostajan – jotka tunnetaan nykyään nimellä hustler babes – videolla demon treidausalustasta, jota yhteisössä käytettiin. Kauppaa käytiin binäärioptiolla. Jokiperän mies on ammattitreidaaja ja selitti hänelle, mistä binäärioptiossa on kyse.

Jokiperä hätkähti. Kaupankäynti binäärioptioilla rinnastetaan usein uhkapelaamiseen. Sitäkö nämä kaikki naiset tarkoittivat treidausopeillaan?

– Siinä heitetään noppaa siitä, että tuleeko tuottoa vai ei, Jokiperä sanoo.

Kyseinen verkosto vaikuttaa pyörivän uusien jäsenten liittymismaksujen sekä jäsenten kuukausimaksujen turvin. Käytännössä järjestelmässä liikkuva raha tulee jäseniltä itseltään. Tietotekniikka-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvisen mukaan kyseessä olisi tällöin pyramidihuijaus.

Jokiperä näkee hustler babesien toiminnan tietynlaisena jatkumona 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä käynnistyneelle pikavippitoiminnalle. Sekä pikavippifirmat että hustler babesit lupaavat laittaa rempalleen päässeet raha-asiat kuntoon ja nopeasti. Hustlaajat lupasivat taloudellista auvoa, joka mahdollistaisi jopa työnteon lopettamisen.

Liese Jokiperä ei hyväksy hustlaajien toimintatapoja.

Kyseenalaisten treidausmuotojen ja mahdollisen pyramidipelin lisäksi Jokiperä kiinnitti huomionsa siihen, kuinka suomalaisten nuorten hustlaajanaisten verkosto esitti olevansa kuin iso perhe, joka treidasi yhdessä.

Miksi he ylipäätään haluaisivat joukkoonsa uusia, aloittelevia treidaajia?

Videoiden perusteella treidaamista tehtiin kahviloissa, lentokentillä, jopa junissa.

Kuka tahansa treidaamisesta vähänkään enemmän tietävä tietää, että treidaamiseen vaaditaan mahdollisimman hyvä nettiyhteys. Huonolla nettiyhteydellä täydelliset myynti- ja ostopaikat voivat mennä sivu suun.

Ainakin Suomen junat ja hyvä nettiyhteys on harmittavan usein todellisuutta yhtä aikaa. Kahviloiden wifit tai oman puhelimen nettiyhteyden jakaminen läppärille jättää nopeuden suhteen toivomisen varaa.

Sekään ei kerro mitään, jos sanoo tienanneensa treidaamalla minuutissa vaikkapa 25 dollaria. Se, onko määrä vähän vai paljon, riippuu pohjakassan suuruudesta. Kassan suuruudesta ei kuitenkaan mainita videoilla mitään.

Epäkohdista huolimatta Tiktokiin ilmestyi kesän mittaan entistä useampia nuorten naisten tilejä, jotka markkinoivat samaa yhteisöä, samaa elämäntapaa, samaa lupausta siitä, kuinka juuri minun tiimiini liittyminen voi muuttaa elämäsi. Rahaa tulisi ovista ja ikkunoista, mahdollisesti lavuaaristakin.

Jokiperä alkoi havaita hustlaajien käytöksessä toksisia piirteitä. Osa niistä kuulosti käsittämättömiltä.

– Tyyliin sellaisia, että jos joku läheinen kritisoi sitä, että on liittynyt yhteisöön, niin hänet pitäisi hylätä elämästä kokonaan.

Ihan kuin kyseessä olisi ollut joku kultti.

Elokuun lopulla Jokiperä julkaisi Instagramiin hustlerbabes-kulttuuria parodioivan videon. Video toimi alkusykäyksenä Tiktok-liikkeelle, jossa monet suomalaiskäyttäjät ovat kertoneet mielipiteensä hustlaajista – ja nämä mielipiteet eivät varsinaisesti hivele.

Osa on julkaissut ääniviestejä, joilla hustlaajat ovat heille lähettäneet yrittäessään värvätä heitä mukaan verkostoon.

Ilmeisenä seurauksena monen hustlaajan tili on joko muutettu yksityiseksi, poistunut tai poistettu Tiktokista. Osa hustlaajien videoista löytyy kuitenkin yhä netin syövereistä.

– Hyvä, että saatiin pihalle se, mitä meillä on ollut sanottavaa. Somekansa saa hoitaa loput.

Moni nuori nainen on kiittänyt Liese Jokiperää siitä, että hänen tietoiskuvideoidensa vuoksi he ovat säästäneet rahansa.

Liese Jokiperä on ollut somevaikuttaja vuodesta 2016 lähtien. Tuolloin hän perusti Facebookiin Nordic Style & Beuty -nimisen kauneusyhteisön, josta tuli pikaisesti iso hitti. Yhteisön jäsenmäärän kasvukäyrä oli miltei pystysuora, ja eri yritykset halusivat tehdä sen kautta ja kanssa kaupallista yhteistyötä.

Joskus yhteisön sisällä kohistaan tietyistä tuotteista niin paljon, että ne myydään loppuun keskusvarastoa myöten.

Yli 60 000 jäsenen verkkoyhteisön luominen, jäsenten sitouttaminen ja erilaisten kaupallisten yhteistöiden pyörittäminen vaatii taitoa ja älyä. Siksi Jokiperää turhauttaa, kuinka usein vaikuttajia – kuten häntä – pidetään täysinä idiootteina. Stereotypiaa voimistaa se, että Jokiperän yhteisö liittyy juuri kauneuteen, joka leimataan herkästi hömpäksi.

– Ajatellaan, että olen tyhjäpää, joka vain kuvaa omaa naamaa kotona, Jokiperä sanoo ja viittaa Instagram-videoihinsa, joilla esimerkiksi antaa meikkivinkkejä.

Kaupallisiin yhteistöihin liittyvissä neuvotteluissa jotkut yritykset ovat Jokiperän mukaan maininneet, ettei heillä varsinaisesti ole budjettia. Jokiperä on heittänyt takaisin, että miten tämä muka näin on, kun olette miljoonayritys ja teette voittoa.

– Oletetaan, ettei kukaan tee mitään taustatyötä.

Jokiperää ei kannata yrittää huijata raha-asioissa. Kauppakorkeakoulun maisteriopiskelija tietää esimerkiksi treidaamisesta merkittävästi keskivertotallaajaa enemmän.

Yksi syistä, joiden vuoksi Jokiperä halusi paljastaa hustler babesien toiminnan epäkohtia liittyy siihen, kuinka yksittäisten vaikuttajien kyseenalainen toiminta vaikuttaa koko alaan.

– Hustlaajien toiminta, jossa he ostavat seuraajia ja huijaavat nuoria tyttöjä mukaan, ei paranna alan mainetta, Jokiperä lataa.

Liese Jokiperän mukaan somevaikuttajia ei aina oteta vakavasti.

IS ei ole voinut varmistaa sitä, että ainakin jotkut hustler babesit olisivat ostaneet itselleen seuraajia. Viitteitä siitä kuitenkin on: IS tarkasteli erään verkoston Suomen-toiminnassa näkyvässä roolissa olevan parikymppisen naisen Instagram-tilin seuraajamäärän kehitystä. Tilillä on kymmeniä tuhansia seuraajia. Kahden eri analyysityökalun mukaan seuraajamäärä yli 4,5-kertaistui kesäkuun puolivälin ja heinäkuun puolivälin välisenä aikana. Moni tilin seuraajista vaikuttaa olevan bottitili, sillä kukaan ei seuraa näitä tilejä eikä niiltä ole julkaistu yhtään kuvaa.

Jokiperää ärsyttää.

– Alan toimijoiden on hyvä vahtia, että kaikki toimivat yhteisten, kirjoittamattomien pelisääntöjen mukaan, hän sanoo.

Suurin syy Jokiperän paljastusvideoille on kuitenkin yleinen huoli nuorista naisista, jotka ihailevat hustlaajia eivätkä haista palaneen käryä.

– Eräs tunnusti minulle suoraan, kuinka noilla hustlaajilla on niin upeaa Instagram-sisältöä, että hän halusi mukaan samaan porukkaan, jotta voisi tuottaa samanlaista sisältöä, Jokiperä sanoo ja pitää pienen tauon.

– Nykyaikanahan joissain piireissä status määräytyy sillä, kuinka paljon seuraajia sulla on ja miltä sun some näyttää.

Jokiperä on kahden pienen lapsen äiti. Tuorein tulokas näki päivänvalon elokuun alussa – käytännössä keskellä Jokiperän kiivainta salapoliisityötä verkostomarkkinoinnin maailmassa.

Vauva nukkuu parhaiten äitinsä sylissä. Jokiperä onkin viettänyt tunteja sohvalla tuhiseva nyytti sylissään selaten suomalaishustlaajien videoita ja ottaen selvää alustoista, joita he markkinoivat.

Jokiperä on koonnut Instagram-tililleen suuren määrän tietoiskuja siitä, mitä hän ja muut nettisalapoliisit ovat saaneet selville verkostosta ja hustlaajista itsestään. Palaute on ollut pääasiassa positiivista – mukaan on tosin mahtunut muutamia ”olet huono äiti” -kommentteja. Jokiperän mukaan käytännössä kaikki negatiivinen kommentointi on tullut ihmisiltä, jotka kytkeytyvät jollain lailla verkostomarkkinointiin.

Eniten häntä itseään lämmittävät viestit, joissa ihmiset kertovat osanneensa Jokiperän videoiden ansiosta olla lähtemättä verkostoon mukaan. Näitä terveisiä hän saa päivittäin.

Jokiperän mukaan hänen toimintaansa kritisoineet henkilöt ovat olleet sellaisia, joilla on kytköksiä verkostomarkkinointiin.

Jokiperä ymmärtää heitä, jotka ovat lähteneet verkoston toimintaan mukaan tekemättä sen suurempia taustaselvitystöitä. Nopea rikastuminen, matkustaminen, vapaus ja hienot sometilit voivat saada pään sekaisin. Vimmainen halu edustaa jonkinlaista eliittiä voi keulia kaiken muun edelle.

Ei Jokiperäkään ole ollut aina fiksu rahan kanssa.

Esimerkiksi 18-vuotiaana hän tuhlasi saamansa perintörahat heti. Osa meni peruselämiseen ja ajokortin hankintaan, mutta:

– 18-vuotissyntymäpäivänä nostin pankista 3 000 euroa ja menin Louis Vuittonille ostoksille. Ne rahat olisi toki voinut säästää vaikka omistusasunnon käsikassaa varten, hän nauraa.

Jokiperä harrastaa yhä käsilaukkuja, mutta jättää ne pääosin kauppojen hyllylle.

Entäs nyt, kun hustler babes -saaga alkaa olla taputeltu?

Jokiperä oli ajatellut pitävänsä pienen tauon ja keskittyvänsä ainakin toviksi kevyempiin aiheisiin, kuten huulipuniin.

Näyttää kuitenkin siltä, ettei hän pysty pitämään taukoa epäkohtien paljastamisesta. Monet seuraajat ovat nostaneet esille muita verkostomarkkinointiyhteisöjä, joiden toiminnassa saattaa olla epäkohtia ja pyytänyt puuttumaan niihin.

– Olen vitsaillut, että olen sellainen Dear Eki -palsta, hän nauraa.

Tutkittuaan muutamia Jokiperä on huomannut, että muiden verkostojen jäsenet ovat estäneet Jokiperää näkemästä heidän sometilejään. Hustler babesien paljastajan maine vaikuttaisi kiirineen.

Jos verkostoista paljastuu selviä viittauksia pyramidipeliin, hän ei aio katsoa hiljaa vierestä, kun hyväuskoiset menettävät rahansa.

Ensin Jokiperä odottaa, että vauva nukahtaa syliin. Sitten on taas paljastusten aika.