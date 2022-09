Onko Netflix ison muutoksen edessä? Huonoja uutisia tv-sarjojen ahmijoille

Netflix on siirtynyt osittain viikoittain ilmestyviin tv-sarjan jaksoihin ja siihen on hyvä syy, arvioi asiantuntija.

Suoratoistopalvelut laittavat enenevissä määrin katsojansa odottamaan tv-sarjojen jaksoja. Siinä missä aikaisemmin kauden kaikki jaksot etenkin Netflixissä olivat heti katsottavissa, nyt jaksot ilmestyvät monin paikoin kerran viikossa.

Tällä hetkellä Netflix käyttää sekamallia, jossa osa tv-sarjojen kausista on heti kokonaan katsottavissa, kun taas toiset julkaistaan vähitellen. Netflix esimerkiksi julkaisi hittisarjansa Stranger Thingsin neljännen kauden kahdessa osassa.

Paikoin julkaisutahtiin vaikuttavat myös lisensointiehdot, jos kyse ei ole Netflixin omasta tuotannosta. Mutta onko viikoittainen malli jatkossa entistäkin yleisempi?

– Kuukausittain tilattavalle suoratoistopalvelulle on tärkeintä, että käyttäjät pysyvät mukana, eivätkä katkaise palvelua. Siihen malliin sopii paremmin, että jaksoja tulee esimerkiksi kerran viikossa, Ylen kehityspäällikkö Kari Haakana arvioi.

– Se lisää todennäköisyyttä tilauksen ylläpitämiselle.

Malli voi ärsyttää niitä, jotka ovat tottuneet saamaan kaiken kerralla ja haluavat bingata eli maratonkatsoa jaksot putkeen. Mutta Netflix on tilanteessa, jossa se on menettänyt katsojia ensimmäisen kerran 10 vuoteen.

Haakanan mukaan jaksojen hidas julkaisutahti estää tilanteita, joissa käyttäjät yksinkertaisesti maksavat yhden kuukauden tilauksen, katsovat kaiken haluamansa ja sitten peruvat tilauksen.

– Netflix on aikaisempaa tiukemmin tilaajakilpailussa. Se on varmaankin se syy, miksi he tällaiseen ryhtyvät.

Kehityspäällikkö muistuttaa, ettei viikoittainen malli ole sinänsä uusi. Esimerkiksi HBO ja Amazon ovat julkaisseet ohjelmiaan tällä tavalla.

Netflixin mukaan jaksojen panttaamisella pyritään myös luomaan luomaan jännitystä ja tekemään katsomisesta hauskempaa. Tämä pätee etenkin tosi-tv-sarjoihin.

Viime päivinä on näkynyt otsikoita, joiden mukaan Netflix olisi siirtymässä sarjojen viikoittaiseen julkaisuun. Uutiset kuitenkin perustuvat Puck Newsin artikkeliin, jossa ei tarkalleen ottaen sanottu niin. Uutista on kuitenkin tulkittu väärin, ja moni luulee Netflixin muuttavan koko tapaansa toimia.

Alkuperäisen artikkelin kirjoittaja on itsekin todennut, että kyse on siitä, mitä Netflixin pitäisi tehdä, ei siitä mitä se on oikeasti tekemässä.

Kari Haakanan mukaan jatkossa katsojat voivat olla entistä vähemmän uskollisia suoratoistopalveluilleen. Tilauksia vaihdetaan sen mukaan, mitkä palvelut tarjoavat kiinnostavaa sisältöä ja mitkä eivät.