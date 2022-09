Ukrainan vasta­hyökkäykseen kuului teksti­viesti­operaatio – tällainen on venäläisten ”antautumis­linja”

Ukrainan vastahyökkäykseen kuuluvat myös psykologiset operaatiot.

Venäläissotilaita on houkuteltu Ukrainassa antautumaan tekstiviestein ja qr-koodein.

Ukrainan Venäjää vastaan tekemään vastahyökkäykseen on kuulunut vahva psykologisen sodankäynnin elementti. Venäläissotilaita on houkuteltu antautumaan sekä tekstiviestein että lentolehtisen tapaan jaettavilla korteilla. Näissä venäläissotilaita kehotetaan soittamaan ”antautumislinjalle” tai ottamaan yhteyttä ukrainalaisiin Telegramissa.

Kortit on varustettu qr-koodilla, joka vie infografiikkaan, jossa annetaan yksityiskohtaisia ohjeita antautumiseen. Niiden mukaan taistelusta luopuvan sotilaan kuuluu huutaa äänekkäästi antautuvansa sekä koodisana ”million” (miljoona). Antautumisesta luvataan 5 miljoonan ruplan (virallisella nykykurssilla n. 84 000 euroa) palkkio sekä mahdollisuus soittaa kotiin ja kertoa olevansa turvassa. Infografiikka on alun perin peräisin maaliskuulta, kertoo The Times.

Maaliskuussa alun perin julkaistussa infografiikassa kerrotaan, miten kannattaa antautua yksilönä ja osastona. Aseet eivät saa olla valmiudessa, ja antauduttaessa tulisi kuutaa koodisana ”million”. Antautuville venäläisille luvataan soitto kotiin, muhkea palkkio, kohtelu Geneven sopimuksen mukaisesti sekä sekä kotiinpaluu hengissä. Ei ole tiedossa, saavatko antautuvat venäläiset luvattuja rahoja.

Venäläisille tarjotaan myös yhteydenottoa Telegram-pikaviestimessä toimivaan bottiin eli ohjelmistorobottiin, jonka tarkoitus on antaa venäläissotilaille neuvoja antautumisesta.

Psykologisen vaikutuskampanjan teema on ”elossa kotiin”. Venäläisille vakuutetaan, että he pääsevät kotiinsa hengissä joko sodan jälkeen tai jo aiemmin osana sotavankien vaihtoa.

Ukrainan yleisradioyhtiö UATV:n julkaisemassa puhelinkeskustelussa venäläissotilas soittaa väitetysti antautumislinjalle, kertoo saaneensa antautumaan kehottavan tekstiviestin ja kyselee antautumisen ehtoja. Hänen suuri huolensa on, että hänet kastroidaan antautumisen jälkeen. Videon aitoutta on vaikea vahvistaa.

Teleoperaattorit voivat kohdistaa tekstiviestejä alueellisesti, kun venäläisten puhelimia käytetään ukrainalaisverkoissa. Sodan varhaisemmassa vaiheessa venäläiset kävivät myös sotilaallista viestintää ukrainalaisissa verkoissa, mikä johti tappioihin puolustajien kuunneltua puheluita.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU perusti antautumislinjan toukokuussa, kertoo Ukrainan Pravda. SBU on myös säännöllisesti julkaissut äänitteitä, joita se väittää venäläissotilaiden soitoiksi kotiin. Julkaistut äänitteet ovat poikkeuksetta ukrainalaisille edullisia, ja niissä venäläiset poikkeuksetta valittavat sodan kurjuutta tai tunnustavat rikoksia kotiväelleen. Näiden aitoutta ei ole voitu puolueettomasti vahvistaa.