Kauniit naiset houkuttelivat Lauran, 21, ja Lotan, 27, mukaan outoon yhteisöön – nyt he haluavat varoittaa muita

Yhtäkkiä Lauraa painostettiin ottamaan somessa yhteyttä täysin tuntemattomiin ihmisiin.

Tarkoituksena oli ylipuhua ihmisiä mukaan verkostomarkkinointiyhteisöön, jonka ansaita ei perustunutkaan siihen, mihin piti: kun verkostoon hankki uusia jäseniä, voisi saada komission.

– Siellä uhottiin, että he laittavat eri tiimeistä ihmisiä seuraamaan, että otammehan yhteyttä moniin ihmisiin joka päivä. Olisi pitänyt laittaa ne omat viestit kuvakaappauksina eteenpäin. Niillä olisi pitänyt todistaa, että yrittää haalia ihmisiä mukaan, 21-vuotias Laura sanoo.

Laurasta tämä kuulosti naurettavalta. Asiantuntijan mukaan erityisesti TIktokissa ilmenevä toiminta ulkoisilta tunnusmerkeiltään pyramidihuijausta, ja vyyhtiä penkonut someammattilainen puhuu suorastaan kultista.

Kyseinen verkostomarkkinointiyhteisö ja etenkin sitä Tiktokissa ja Instagramissa markkinoivat naiset ovat viimeisen viikon aikana olleet somessa valtaisan kritiikin kohteena.

Yhteisöä markkinoivat hustler babet esittävät elävänsä luksuselämää ja antavat ymmärtää, että verkosto on oikotie onneen, parhaimmillaan taloudelliseen riippumattomuuteen. Videoilla annetaan myös ymmärtää, että yhteisö on kuin suuri perhe. Markkinointi on suunnattu nuorille naisille.

Laura oli nähnyt yhteisön ulkomaalaisten tiktokkaajien tekemiä markkinointivideoita Tiktokissa jo kesällä 2021. Videot näyttivät hänestä liian hyviltä ollakseen totta.

Mutta toisaalta:

– Ajattelin, että jos tuon tapaiset ihmiset menestyvät, niin ei ole mitään syytä sille, miksi minäkin en menestyisi, Laura sanoo.

Muun muassa tämän tyylisillä lupauksilla nuoria naisia houkutellaan mukaan toimintaan. Kuva on mukaelma aidosta Tiktok-videosta, siinä näkyvä teksti puolestaan suora sitaatti.

Yhteisössä annetaan oppia esimerkiksi kryptovaluuttoihin liittyen. Monilla markkinointivideoilla mainitaan, että verkoston kautta saa oppia treidaamiseen ja sijoittamiseen.

Lauran syy liittyä yhteisöön oli halu oppia näistä lisää. Omaa kokemusta hänellä oli jo jonkin verran.

Laura korostaa, ettei ollut millään lailla epätoivoisessa elämäntilanteessa liittyessään verkostoon. Hän vain halusi nähdä, voiko sen opeilla tienata pienellä vaivalla mukavasti rahaa, kuten monet markkinointivideot antoivat ymmärtää.

Totuus yhteisöstä oli kaikkea muuta kuin Laura odotti.

27-vuotias hoitoalalla työskentelevä Lotta liittyi verkostoon kuluvan vuoden alussa. Hän oli nähnyt Instagramissa erään suomalaisnaisen videoita verkostosta. Lotta päätyi juttelemaan naisen kanssa Instagramin välityksellä. IS:n tietojen mukaan kyseinen nainen on ainakin suomalaisittain korkealla yhteisön hierarkiassa.

– Oli alusta asti sellainen olo, että onkohan tämä hyvä juttu vai ei. Mutta kun tämä nainen mainosti yhteisöä uusilla videoillaan, niin tuli fiilis, että voisin kokeilla sitä, Lotta sanoo.

Lotta lisää, ettei ole koskaan ollut kovin hyvä rahankäyttäjä. Lisäksi hän oli toipumassa masennuksesta ja hänellä oli työhön liittyviä burnout-oireita. Lotan mukaan nämä saattoivat vaikuttaa siihen, että hän päätti lähteä verkostoon mukaan.

Sekä Lotta että Laura liittyivät yhteisöön ostamalla halvimman aloituspakelin, jonka hinta oli 99,99 dollaria. Tuolla summalla Lotta pääsi mukaan erilaisiin ryhmiin, joissa lähinnä hehkutettiin, kuinka hienoa tällaiseen ryhmään on kuulua. Uudet jäsenet saivat myös oman mentorin, joka antaisi tarvittaessa neuvoja eri käytäntöihin liittyen.

Yhteisöön liittyneiden Lauran ja Lotan mukaan sijoitusneuvonta oli alkeellista ja ansaintalogiikka vaikutti perustuvan lähinnä uusien jäsenten rekrytointiin. Kuvituskuva, teksti suora sitaatti Tiktok-videolta.

Pian kävi ilmi, että treidaamisen ja muun kaupankäynnin opiskelu oli sivuseikka. Yhteisön ytimessä oli uusien jäsenten houkutteleminen yhteisöön. Heitä tulisi hankkia markkinoimalla yhteisöä omilla somekanavillaan.

Tätä Lotta ei halunnut tehdä. Se olisi tuntunut väärältä. Mutta koska Lotta ei markkinoinut verkostoa, hän ei kokenut pääsevänsä siihen kunnolla mukaan. Hän jäi yksin, eikä saanut sitä tukea, mitä oli markkinoinnin perusteella odottanut.

Lauralla on samankaltaisia kokemuksia.

– Pääjuttu olisi ollut olla influensseri ja hankkia uusia jäseniä. Siksi siellä painostettiin postaamaan päivittäin someen videoita, Laura kertoo.

Laura osallistui yhteisössä järjestetyille esimerkiksi treidaamiseen liittyville kursseille, mutta niiden anti oli hänen mukaansa mitätöntä. Eräässä Teams-kokouksessa joukko verkoston jäseniä seurasi, kun yksi treidaamisen hallitseva henkilö kävi osakkeilla kauppaa. Kukaan ei kuitenkaan varsinaisesti opettanut, miten ja mitä kannattaa treidata, vaan se olisi pitänyt opetella itse.

– Samat tiedot saisi netistä ilmaiseksikin, Laura sanoo.

Lauran mukaan jäseniä suositeltiin aloittamaan treidaaminen 200–300 dollarilla. Mikäli rahat menettäisi, ei tulisi luovuttaa.

– Ei, vaikka häviäisi omat rahansa viisi kertaa. Kuudes kerta kun voi olla sellainen, että tuplaa rahansa.

Lauraa myös painostettiin ostamaan kalliimpi paketti, jotta hän saisi enemmän yhteisön tarjoamia etuja. Yhteisön kallein paketti maksaa hulppeat 1 500 dollaria.

Viikonloppuisin Laura osallistui kummallisiin Teams-kokouksiin, joissa äänessä olivat yhteisön kovimmat ja korkeimmassa asemassa olevat tekijät.

– Niissä oli vain sellaista motivaatiohuutoa, josta ei meinannut saada selvää. Tyypit toitottivat, että hekin olivat joskus sellaisia kuin me ja nyt he ovat tässä ja tässä asemassa, Laura kertoo.

Hänestä nämä kokoukset olivat huuhaata.

– Niissä korostettiin, että jos haluamme olla kuin he, meidän pitää postata aktiivisesti sisältöä someen.

Lauralla ei ollut sellaiseen aikaa eikä kiinnostusta.

Lotta huomasi jo muutaman päivän jälkeen, ettei verkosto ole häntä varten. Aloitusmaksun saisi takaisin, jos jäsenyyden peruu 10 päivän kuluessa. Niin Lotta yritti tehdä, mutta hänen mentorinsa houkutteli häntä jatkamaan.

Lotta päätti jatkaa. Ehkä hän vielä joskus tienaisi yhteisön kautta jotain.

Lotalla ei ollut tietoa siitä, että jos tienestejä tulisi, miten verotuskäytännöt toimisivat. Hän päätti kysellä näiden perään. Vastaus oli epäilyttävä: katsotaan sitä sitten, kun hän alkaa tienata, turha miettiä vielä tässä vaiheessa.

Lotalle riitti. Hän päätti jättää verkoston ennen toisen kuukausimaksun maksamista. Lähtemisen syitä oli kaksi. Ensimmäinen oli se, että hänen mentorillaan kesti päiväkausia vastata viesteihin. Toinen syy oli moraalinen: hän ei halunnut olla mukana yhteisössä, jossa pitää yrittää värvätä aggressiivisesti uusia jäseniä mukaan.

– Omaan korvaani särähtää se, että tehdään rahaa muiden kustannuksella.

Lotta ei todennäköisesti olisi ikinä päätynyt verkoston jäseneksi, jos ei olisi nähnyt suomalaisen influensserin mainostaneen sitä somessa. Liittymismaksunsa hän olisi saanut takaisin, jos häntä ei olisi yllytetty jäämään yhteisöön.

Videoilla lupaillaan muun muassa, että ottamalla selvää yhteisön toiminnasta voi päästä sukunsa ensimmäiseksi miljonääriksi.

Laura sinnitteli verkoston jäsenenä noin kolmen kuukauden ajan. Hän oli toivonut, että hän hiljalleen tehdä pienellä vaivalla rahaa ja esimerkiksi treidata yhdessä ammattilaisten kanssa. Koska nämä haavekuvat eivät toteutuneet, hän päätti jättää verkoston.

Laura ei tosin ollut saanut mistään tietoa siitä, että irtisanoutuminen olisi pitänyt tehdä kahta viikkoa ennen seuraavan 99,99 euron kuukausimaksun maksupäivää. Laura oli liian myöhään liikkeellä, joten hän joutui maksajaksi.

– Ei auttanut, vaikka sanoin, etten ollut hyödyntänyt mitään koulutusmateriaaleja viimeisen kuukauden aikana.

Hän ymmärtää, mikä hustlaajien markkinointivideoissa viehättää. Jotkut voivat haksahtaa, kun saavat ystävällisiä suomenkielisiä viestejä nätiltä nuorelta naiselta, vertaiseltaan. Ensimmäinen ajatus ei välttämättä ole se, että naista ei kiinnosta ystävyys, vaan raha. Jos hälytyskellot on päällystetty pumpulilla, ne eivät soi.

– Suomessa tulee onneksi huono maine tosi nopeasti, kun tällaista tyrkyttää, Laura sanoo.

Etenkin viime viikkoina Suomen Tiktok-yhteisössä on hyökätty markkinoijia eli hustler babeja vastaan. Moni hustlaaja on muuttanut tilinsä yksityiseksi, vaihtanut nimimerkkiä tai poistunut Tiktokista kokojaan.

Vastamielenosoitus on nostanut hymyn Lauran huulille.

– Toivottavasti ihmiset eivät enää joudu huijatuksi tai mukaan tuohon touhuun. Siinä käytetään ihmisiä hyväksi.

IS tavoitti aiemmin yhteisön edustajan, joka kommentoi tapausta hyvin lyhyesti.

– Tästä liikkuu niin paljon valheellista informaatiota tällä hetkellä, että mä suosittelisin olemaan tekemättä minkään näköistä artikkelia tästä aiheesta, koska niissä ei ole mitään järkeä eikä perää, parikymppinen nainen sanoi.

Hän ei kuitenkaan täsmentänyt, mikä esitetyissä väitteissä on pielessä.

Laura ei halunnut esiintyä jutussa koko nimellään. Lotan nimi on muutettu.