Vastaamon tietomurron esitutkinta valmis – kolmea epäillään törkeästä rikoksesta

Keskusrikospoliisi on tutkinut pitkään psykoterapiakeskus Vastaamon tietoturvaan liittyviä epäiltyjä rikkomuksia.

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Vastaamon tietomurtoon liittyneen esitutkinnan, jossa selvitettiin epäiltyjä tietosuojarikoksia.

Tapaus etenee syyskuun syyteharkintaan kolmen epäillyn osalta. Heitä epäillään törkeästä huolimattomuudesta henkilötietojen käsittelyn osalta.

– Tutkinnassa on selvitetty, missä kunnossa Vastaamon tietoturva ja tietosuoja ovat olleet henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen osalta ennen ja jälkeen yritykseen kohdistunutta tietomurtoa. Esitutkinta on ollut vaativaa, koska se on sisältänyt paljon teknisen aineiston keräämistä ja tutkimista, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista kertoo.

Esitutkinnassa on kuultu useita todistajia ja pyydetty lausuntoja tietoturva-asiantuntijoilta.

