Haluatko olla perheesi ensimmäinen miljonääri? Tiktok-videon päällä oleva englanninkielinen teksti kysyy.

Parikymppinen, tyylikkäästi pukeutunut nainen astelee ulos arvotalon ovista. Hän kantaa kukkakimppua.

Sä haluat tietää tästä, videolla uhotaan.

Kieltämättä mielenkiintoni herää. Tietää mistä?

Nainen kävelee Helsingin keskustassa sijaitsevan Svenska Teaternin ohi. Askelissa on itsevarmuutta: tämä nainen elää unelmaansa.

Aloita treidaaminen ja sijoittaminen. Droppaa sun IG ja autan sinua aloittamaan.

Droppaa sun ig tarkoittaa, että minun pitäisi kirjoittaa videon kommenttikenttään Instagram-nimimerkkini, jotta videon tekijä voisi ottaa yhteyttä. Hän sitten auttaisi, että minusta, varsin keskituloisesta suomalaismiehestä, tulisi rikas. Oman elämäni boss babe.

Kuulostaa hyvältä. Mutta ehkä liian hyvältä ollakseen totta.

Ihan ensin minun pitäisi nimittäin liittyä kansainväliseen verkostomarkkinointiyhteisöön ja noudattaa sen oppeja säntillisesti. Se ei kuitenkaan onnistu ilmaiseksi.

Hälytyskelloni soivat – ja niin pitäisi soida jokaisella, joka tällaisiin videoihin törmää.

Esimerkiksi tämän tapaiselta Tiktokissa olleiden ja olevien markkinointivideoiden aloituskuva saattoi näyttää. Tyypillistä niille ovat luksuselämää henkivät kuvat nuorista naisista ja lupaukset helposta rahasta.

Emman ystävästä oli tullut valehtelija.

Emman mukaan muutos tapahtui sen jälkeen, kun ystävä liittyi kansainväliseen verkostomarkkinointiyhteisöön, jota on Suomessa IS:n tietojen mukaan markkinoinut aktiivisimmin noin kymmenen suomalaisen henkilön porukka Tiktokissa ja Instagramissa. Näitä videoita kutsutaan hustlerbabe- tai hustlerbabes-videoiksi. Markkinoijat käyttävät itsestään esimerkiksi nimitystä entrepreneur.

Emma toivoo, että hän ja ystävänsä saisivat välinsä kuntoon. Se on vaikeaa, sillä ystävä yrittää rekrytoida Emmaa verkoston jäseneksi.

Emman nimi on tässä jutussa muutettu hänen yksityisyytensä suojaamiseksi.

Kyseinen verkosto on yksi monista netissä toimivista yhteisöistä, jotka tarjoavat sievoisia summia vastaan kursseja, joilla ihmiset oppisivat treidaamisesta, kryptovaluutoista ja osakemarkkinoista yleensä. Jäsenenä voi saada käyttöoikeuden muutamalle treidausalustalle, joita pääsisi käyttämään ilmankin.

Yhteisön tarjoamilta kursseilta voi toki oppia yhtä sun toista, mutta IS:n tietojen mukaan niiden anti on melko alkeellista. Tärkein mahdollinen tulonlähde on tosiasiassa uusien jäsenien rekrytoiminen. Verkoston kautta ei myydä mitään konkreettista tuotetta ulkopuolisille, vaan vaikuttaa siltä, että järjestelmässä liikkuva raha tulee jäseniltä itseltään.

– Silloinhan se on pyramidihuijaus, tietotekniikka-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen arvioi.

Pyramidihuijaus on laitonta rahankeräystä. Sellaisen kautta saa tuloja itselleen, jos on riittävän korkealla pyramidissa. Järvisen mukaan pyramidihuijaukset ovat kuitenkin Suomen saavuttaessaan levinneet jo niin laajasti, että mukaan lähtevällä henkilöllä ei pitäisi olla mitään mahdollisuuksia tehdä sillä rahaa.

– Se vie kaiken rahan ja ajan, eikä itselle jää mitään, Järvinen sanoo.

Toimintatavassa on samoja elementtejä kuin shokeeraavia mielipiteitä laukovan kyseenalaisen somesuosikki Andrew Taten pyörittämällä Hustler’s Universityllä.

Yhteisön päämääränä vaikuttaa olevan mahdollisimman suurien tulojen tekeminen mahdollisimman vähällä työllä – vaikka toisaalta jäseniä kannustetaan kovaan työhön, jotta he saisivat mahdollisimman paljon tuloja.

Joka tapauksessa kahdeksasta neljään tai yhdeksästä viiteen -rytmit ovat hustlerbabe-retoriikassa kirosanoja. Rekrytoijat tietävät, että juuri tällaisesta tasaisen puurtamisen ja liian laihojen palkkakuittien arjesta halutaan eroon.

Hustlerbabe-videot vaikuttavat olevan suunnattu eritoten nuorille naisille. Osassa niistä kirjoitetaan, että haussa on nimenomaan suomalaisia ”tyttöjä”.

Näin lähinnä nuoria naisia yritettiin houkutella verkostoon mukaan. Mahdollisuus matkustella paljon ilmeisesti vetoaa kohderyhmään.

Verkostoon pääsee halvimmillaan mukaan maksamalla sadan dollarin aloitusmaksun. Sen päälle tulee maksaa sadan dollarin kuukausimaksua. Suurin liittymismaksu on 1 500 dollaria, jolla saa väitetysti käyttöönsä erilaisia palvelun tarjoamia etuja, kuten käyttöoikeuden tekoälytyökaluun, joka käy kauppaa kryptovaluutoilla.

IS:n tietojen mukaan kuukausimaksua ei tarvitse maksaa, jos hankkii palveluun riittävän määrän uusia jäseniä, mutta maksamista pitää jatkaa, jos hankitut jäsenet irtisanoutuvat yhteisöstä.

Erilaisia pyramidihuijauksia on ollut olemassa iät ja ajat.

Pyramidihuijauksen kenties varhaisin muoto on Ponzi-huijaus, jollaisia tehtiin jo 1800-luvulla. Ponzi-huijauksen idea on saada sijoittajat uskomaan suuriin ja nopeisiin tuottoihin, joita he voisivat saada sijoittamalla johonkin kohteeseen. Sijoituskohdetta ei kuitenkaan välttämättä edes ole olemassa, vaan varhaisemmille sijoittajille maksetut rahat tulevat uusilta sijoittajilta.

Uutta tämän päivän pyramidihuijauksissa on niiden markkinointitapa. Markkinoijat ovat esimerkiksi nuoria naisia, jotka näyttävät elävän supermuodikasta luksuselämää makucappuccinoineen, lomamatkoineen ja muine helpon rahan sallimine vapauksineen.

IS:n tietojen mukaan jäseniä kannustetaan tai jopa velvoitetaan tekemään videoita, joilla heidän elämänsä näyttäytyy mahdollisimman rikkaalta ja kauniilta.

Myös päivätyöstä irrottautumisen unelma toistuu useilla videoilla.

Markkinointia tehdään käytännössä vain sosiaalisessa mediassa – tosin kesän ja syksyn aikana Helsingissä on järjestetty ainakin kolme yhteisöön liittyvää markkinointitapahtumaa. Viimeisimpään myytiin lippuja kymmenen euron hintaan.

Luksuselämäntyylin lisäksi markkinointiin kuuluu ainakin toisinaan lupaus siitä, että pääsee matkustamaan yhdessä muiden hustlaajien, uusien ystävien, kanssa.

IS:n haastatteleman verkostoon alle kuukauden verran kuuluneen 28-vuotiaan naisen mukaan hän ei lopulta tuntenut olevansa osa yhteisöä, koska hän ei osallistunut markkinointiin eli ei yrittänyt hankkia yhteisölle uusia jäseniä.

– Näillä naisilla [jotka markkinoivat yhteisöä] on tuhansia seuraajia ja moni katsoo heitä sekä heidän elämiään ylöspäin. He saavat elämänsä näyttämään videoidensa kautta niin luksukselta, ettei ihme, että moni haluaa liittyä siihen mukaan. Tämä on se suurin syy, miksi heidän ympärilleen on muodostunut kultti, Nooah Riijärvi, 21, sanoo.

” He saavat elämänsä näyttämään videoidensa kautta niin luksukselta, ettei ihme, että moni haluaa liittyä siihen mukaan.

Nooah Riijärven katsotuinta verkostomarkkinointoyhteisön toimintaa kritisoivaa ja avaavaa videota on katsottu Tiktokissa jutun kirjoitushetkellä jo 118 000 kertaa.

Riijärvi on työskennellyt sosiaalisen median parissa 16-vuotiaasta saakka ja muun muassa auttanut somevaikuttajia tekemään yhteistyötä eri firmojen kanssa. Hän toimii tällä hetkellä ohjelmointi- ja markkinointitalo Skandinavian laajentumisesta vastaavana johtajana. Hän arvioi kokemuksensa perusteella tietävänsä, miten somessa tehdään rahaa ja miten ei.

Riijärvi on yksi neljästä yksityishenkilöstä, jotka ovat kesästä saakka penkoneet salapoliisien tavoin tietoja esimerkiksi yhteisön toimintatavoista, sen myymien palveluiden taustahenkilöistä sekä niistä suomalaisista, jotka markkinoivat yhteisöä somessa. Heistä Riijärvi ja Liese Jokiperä, 29, ovat jakaneet omilla sosiaalisen median kanavillaan selvitystensä tuloksia ja varoituksia kyseisestä yhteisöstä.

Liese Jokiperän mukaan moni verkostomarkkinointiyhteisöön mukaan lähtenyt nuori ei ole edes tiennyt, mitä treidaaminen tarkoittaa.

Jokiperä perusti seitsemän vuotta sitten Facebookiin Nordic Style and Beauty -ryhmän, joka kasvoi Suomen suosituimmaksi kauneusalan verkkoyhteisöksi. Kokemuksensa perusteella hän tietää, miten suuri merkitys somevaikuttajilla voi heitä ihaileviin ihmisiin olla.

Ensimmäisen kerran Jokiperä huomasi kyseisen yhteisön markkinointivideoita Tiktokissa jo vuosi sitten. Hän huolestui aiheesta viime keväänä, kun kuuli tuttujen ja tutuntuttujen liittyneen verkostoon.

Jokiperää suututti ajatus siitä, että nuoret mitä todennäköisimmin menettävät rahansa johonkin tyhjänpäiväiseen.

Niin osalle on käynytkin: Riijärvi ja Jokiperä ovat saaneet satoja viestejä ihmisiltä, jotka joko ovat liittyneet tai ovat olleet vähällä liittyä yhteisöön, kun sitä markkinoivat henkilöt ovat videoillaan antaneet ymmärtää, että tätä kautta ne suurimmatkin rahahuolet ratkeaisivat. Tosiasiassa moni on menettänyt ainakin liittymismaksun verran rahaa huomatakseen, ettei yhteisö tarjoa heille käytännössä mitään – ainakaan mitään sellaista, mitä oli luvattu.

Myös IS:n toimittaja on nähnyt näitä viestejä.

Mitä vielä odottelet, videolla kysytään.

Väitteet helposta rikastumisesta ovat hyvin räikeitä. Yhden Tiktok-tilinsä sittemmin yksityiseksi muuttaneen markkinoijan videolla annettiin ymmärtää, että yhteisön jäsenen olisi jo noin puolen vuoden mukana olon jälkeen mahdollista tienata kymmeniä tuhansia kuukaudessa.

– Moni tähän mukaan lähteneistä nuorista ei ole tiennyt, mitä treidaaminen edes on. Monissa yhteyksissä on mainittu elokuva Wolf of Wall Street, jossa treidaajat pääsivät nopeasti rikkauksiin kiinni, Jokiperä sanoo.

– Härskeimmillään tätä on markkinoitu niin, ettei tarvitse olla hyvä koulussa tai matikassa, vaan riittää, kun ottaa meidän alustan haltuun. Sitten rikastuminen olisi pomminvarmaa, hän jatkaa.

Petteri Järvinen tutustui verkostoon Ilta-Sanomien pyynnöstä ja kiinnitti huomiota heti muun muassa iskulauseisiin siitä, kuinka kaikki on vain itsestä kiinni.

– Just joo. Ihmisten manipuloinnin nämä osaavat, Järvinen sanoo.

” Härskeimmillään tätä on markkinoitu niin, ettei tarvitse olla hyvä koulussa tai matikassa, vaan riittää, kun ottaa meidän alustan haltuun. Sitten rikastuminen olisi pomminvarmaa.

Eräällä videolla hehkutettiin mahdollisuutta päätyä perheen ensimmäiseksi miljonääriksi.

Syyskuun alussa moni hustlerbabeista on asettanut Tiktok-tilinsä joko yksityiseksi, vaihtanut nimimerkkiä tai poistunut palvelusta tyystin. Syynä voivat olla Jokiperän, Riijärven sekä niin monen muun suomalaisen Tiktok-käyttäjän videot, joilla rekrytoijien toimintaa kyseenalaistetaan ja arvostellaan. Heidät on exposattu, kuten monella videolla mainitaan. Näitä videoita on katsottu satoja tuhansia kertoja.

– Monissa näissä videoissa on kommentteja, että hei, täähän on juuri sitä, mistä olen puhunut, nimettömänä pysyttelevä salapoliisiryhmän jäsen kertoo.

Kuulostaa siltä, että monilla on ollut tieto tai aavistus siitä, että nämä tietyt henkilöt markkinoivat kyseenalaista verkostomarkkinointiyhteisöä kyseenalaisella tavalla, mutta että Jokiperä ja Riijärvi ovat olleet ensimmäisiä, jotka ovat puhuneet aiheesta julkisesti – tai ainakin ensimmäiset, joiden videot ovat levinneet laajempaan tietoisuuteen.

– Jos tällä on saanut estettyä edes muutamien kohdalta sen, että he eivät ole lähteneet mukaan ja maksaneet 1 500 euron aloitusmaksua, niin se on vahvasti kotiin päin, Jokiperä sanoo.

IS tavoitti puhelimitse torstai-iltapäivänä 8.9. parikymppisen naisen, joka on ollut yhteisön Suomen-toiminnassa näkyvässä roolissa.

Haluatko kommentoida, mitä tässä on oikein tapahtunut ja mistä tässä on kyse?

– Odotapas ihan pieni hetki, hän vastaa ja katoaa sitten jonnekin.

Kaksi minuuttia myöhemmin nainen palaa linjoille.

Niin, haluatko kertoa, mitä tässä on tapahtunut?

– Tästä liikkuu niin paljon valheellista informaatiota tällä hetkellä, että mä suosittelisin olemaan tekemättä minkään näköistä artikkelia tästä aiheesta, koska niissä ei ole mitään järkeä eikä perää.

Mikä tässä mielestäsi on virheellistä informaatiota?

– Totaa, saisinko sun... Tässä on niin paljon korjattavaa, koska koko homma tavallaan pitäisi korjata, mutta mä en ole siihen ryhtynyt, koska se ei mun mielestä ole ollut järkevää. Mutta saisinko mä sun puhelinnumeron, jos mä muutan mieleni ja haluan palata sulle, niin voin soittaa takaisin.

Se sopii. Mun numero varmaan näkyi, kun soitin sulle?

– Joo.

Jes. Palaa ihmeessä asiaan, jos siltä tuntuu.

– Joo. Hyvä. Kiitos.

Puhelun jälkeen IS:n toimittaja lähetti naiselle vielä tekstiviestin, jossa tarjottiin uudelleen mahdollisuutta kommentoida artikkelissa esitettyjä väitteitä. Nainen ei palannut asiaan ennen tämän jutun julkaisua.

