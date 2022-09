Kaksi led-valojen muuntajaa uhkaa aiheuttaa sähköiskun.

Vedetyt tuotteet on tarkoitettu led-valoille.

Kuluttajatuotteiden vaatimuksen mukaisuutta tarkkaileva Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto varoitti perjantaina kahdesta led-valojen muuntajasta.

Tuotteet ovat AC/DC Adapter LJH-1230 ja AC/DC Adapter LED Driver QXL120A-1205000. Tukesin mukaan kumpaakaan ei saa käyttää, koska vaarana on sähköisku. Liitäntälaitteen eristys ei täytä vaatimuksia.

Poista tuote käytöstä välittömästi! Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta.

Vastuuyritys on Retail Stores Finland ja se on Tukesin yhteydenoton jälkeen vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja on ryhtynyt keräämään jälleenmyyjillä ja loppukäyttäjillä olevat tuotteet takaisin.

Tuotteet voivat aiheuttaa sähköiskun.

Vähän aikaa sitten Tukes varoitti myös eräästä työmaiden pistorasiasta, joka petti viranomaisen iskukokeessa ja aiheutti sähköiskun vaaran.

Lue lisää: Myynti seis: Työmaiden pisto­rasia paljastui vaaralliseksi

Aiemmin tänä vuonna Tukes löysi vakavia ongelmia myös muun muassa johtokelasta ja led-valonauhan liitäntäkaapelista.