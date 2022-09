Uusi suora­toisto­palvelu aloittaa Suomessa – tätä on tarjolla

Suomi lukeutuu SkyShowtimen avausmaihin Euroopassa ja korvaa Paramount+:n.

Comcastin ja Paramount Globalin yhteinen suoratoistopalvelu SkyShowtime aloittaa Suomessa 20. syyskuuta, Variety-lehti kertoo. Samalla palvelu käynnistetään Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Pohjoismaissa saatavilla ovat aluksi muun muassa sellaiset nimikkeet kuin American Gigolo, The Rising, The Fear Index, Pitch Perfect: Bumper in Berlin ja Yellowstonen 5:s kausi.

Kuukausimaksullisen palvelun tarjonnassa ovat mukana Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock, Paramount+, Showtime, Paramount Pictures ja Nickelodeon.

Pohjoismaissa SkyShowtime korvaa Paramount+:n. Sen tilaajat siirretään automaattisesti SkyShowTimeen ja tämä pätee myös niihin, jotka katsovat Paramount+:aa Nelosen kautta.

Hinta pysyy ainakin toistaiseksi ennallaan, vaikka sisältö laajenee. Nelosella hinta on 6 euroa kuukaudessa, ja tilaus edellyttää maksullisen Ruutu+:n tilausta. Erikseen hankittuna SkyShowtime maksaa 6,99 euroa kuukaudessa.

Nelonen on osa Sanoma-konsernia kuin Ilta-Sanomat.

Sarjoja ja elokuvia tarjoava palvelu julkistettiin jo vuosi sitten, mutta tarkka aikataulu ei ollut selvillä. Myöhemmin tänä vuonna ja vuodenvaihteen jälkeen SkyShowtimen on määrä laajentua useaan muuhun Euroopan maahan.

Palvelu haastaa Suomessa useat suoratoistopalvelut, kuten Netflixin, Disney+:n, C Moren, Elisa Viihde Viaplayn, Discovery+:n, HBO Nordicin ja Amazon Primen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan suomalaiset lisäsivät television suoratoistopalveluiden käyttöä viime vuonna, ja alle 45-vuotiaiden keskuudessa suoratoistopalvelut ohittivat jo perinteisen lineaarisen television katselun.