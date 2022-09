Nyt voit lukea Ilta-Sanomia tummassa tilassa – tästä on kyse

IS:n lukeminen tummalla teemalla onnistuu selaimella heti ja sovelluksella hieman myöhemmin.

Ilta-Sanomien verkkosivuja on mahdollista lukea tästä päivästä alkaen tummassa tilassa. Jos laitteessasi on käytössä tumma teema, verkkosivut näkyvät automaattisesti tummataustaisina. Sivut noudattelevat käyttämäsi laitteen teemaa. Jos et ole muuttanut laitteesi asetuksia, et huomaa mitään eroa aiempaan.

Tumma teema on käytettävissä IS:n verkkosivuilla kaikilla selaimilla tietokoneella tai mobiililaitteella käytettäessä. Android- ja iOS-sovelluksiin ominaisuus tulee hieman myöhemmin.

Kun tumma teema on käytössä, sivuston vaalea värimaailma korvautuu silmille armollisemmalla mustalla.

Voit kokeilla tummaa teemaa IS:n verkkosivuilla, vaikka se ei olisikaan laitteessasi käytössä. Klikkaa kolmen viivan valikkoa IS:n punaisen ylänauhan oikeassa reunassa. Täältä löytyvän valikon oikeassa alakulmassa on tumma tila -kytkin. Sillä voit pakottaa sivulle aina tumman tai vaalean teeman.

Jos olet kirjautunut sisään, asetukset eivät siirry laitteelta toiselle. Voit siis säätää tumman teeman jokaiselle laitteelle erikseen.

Tumma tila alkoi yleistyä jokin aika sitten monissa sovelluksissa. Kyse on osittain makuasiasta, mutta siinä on myös tiettyjä hyötyjä. Tumman teeman käyttäminen vähässä valossa rasittaa silmiä vähemmän kuin valkoinen. Lisäksi joillain laitteilla tumma tila säästää hieman sähköä, kun näytön kuvapisteet on sammutettu tummilta alueilta.

Tumman tilan kytkimen löydät verkkosivujen asetusvalikosta oikealta alhaalta. Tänne pääset klikkaamalla kolmen viivan symbolia IS:n verkkosivujen punaisessa ylänauhassa.

Saat tumman tilan käyttöösi useimmissa Android-laitteissa syöttämällä asetusvalikon hakutoimintoon tumma tila -sanat. Applen laitteissa valitse asetukset ja napauta sitten näyttö ja kirkkaus. Ota tumma tila käyttöön valitsemalla tumma.