Yhdysvaltain entisen presidentin sosiaalisen median sovelluksella ei ole ollut asiaa Googlen sovelluskauppaan.

Twitteriin ja Facebookiin porttikiellon saaneen Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin perustama sosiaalinen media, Truth Social, on vastatuulessa. Google ei ole suostunut ottamaan sovellusta Play-sovelluskauppaansa, kertoo Axios.

Syynä on palvelussa rehottava vihapuhe, kuten uhkaukset ja kehotukset väkivaltaan. Google kertoo Axiokselle, että Truth Socialin moderointi on riittämätöntä, ja Google on ilmoittanut asiasta Truth Socialille 19. elokuuta. Truth Socialin toimitusjohtaja Devin Nunes puolestaan sanoi sovelluksen viivästymisen johtuvan Googlen hitaudesta. Sovellus on saatavilla Applen AppStore-kaupasta.

Android-sovelluksia on mahdollista myös ”sideloadata” eli ladata myös sovelluskauppojen ulkopuolelta, mutta sitä ei suositella tietoturvasyistä ja harva tekee niin. Android-sovellusta ei tällä hetkellä tarjota mistään ladattavaksi.

Axioksen mukaan Truth Socialilla on myös 1,6 miljoonan dollarin velkarästit alihankkijoilleen.

Sosiaalinen media on Trumpille ensisijainen viestintäkeino, sillä hänen suhteensa journalistiseen mediaan on vaikea. Presidenttikaudellaan Trumpin twiittejä luettiin ahkerasti, mutta menetettyään sosiaalisen median tilinsä Trumpin on ollut vaikeampaa saada sanomaansa julkisuuteen.

Viime vuonna Trumpin kannattajat löysivät tiensä Parler-viestipalveluun, josta paljastui monia erikoisuuksia. Sen palvelimet sijaitsivat Venäjällä, ja palvelu joutui myöhemmin hakkeroiduksi. Truth Social puolestaan on Trumpin aloitteesta startattu palvelu.

