Ukrainan ilmavoimien julkaisemassa videossa ammutaan amerikkalaisohjuksia neuvostoliittolaista alkuperää olevasta hävittäjäkoneesta.

MiG-29 on tiettävästi ainoa Ukrainan ilmavoimien konetyyppi, joka pystyy kantamaan nyt nähtyjä tutkaan hakeutuvia ohjuksia.

Ukrainan ilmavoimien julkaisema tuore video näyttää maan asevoimien käyttävän tehokasta amerikkalaisohjusta sodassa Venäjää vastaan. Video esittää yhden tai useamman ukrainalaisen MiG-29-hävittäjän ampuvan tutkaan hakeutuvia AGM-88 HARM -ohjuksia.

Passiivisesti tutkasignaalin tunnistavan ja niitä kohti hakeutuvien AGM-88-ohjusten pääasiallinen käyttötarkoitus on vastustajan ilmatorjuntajärjestelmien tuhoaminen. MiG-29 taas on neuvostoliittolaista alkuperää oleva hävittäjä, jonka ensilento oli vuonna 1977.

Ukrainan sodassa käytettävää kalustoa seuraava Ukraine Weapons Tracker huomauttaa, että ohjukset laukaistaan pareittain hävittäjän sisemmistä siipikannattimista. Ohjusten sanotaan olleen hyvin tehokkaita venäläisiä ilmatorjuntajärjestelmiä vastaan.

Ukrainalainen Tryxa-uutispalvelu kertoi ohjuksia nähdyn Ukrainassa ensimmäistä kertaa elokuun aluissa. Ohjukset kuuluvat Yhdysvaltojen aseapuun Ukrainalle.

Videolla ohjuksia laukaistaan useita kappaleita. Ei ole tietoa, onko kyseessä harjoittelu vai aito taistelutilanne.

Itse video on tyypillinen ukrainalainen propagandavideo, jossa soi taustalla musiikki. Tämänkaltaisia videoita Ukrainan asevoimat on tuottanut sodan aikana kymmeniä ellei satoja kappaleita. Video on omistettu ukrainalaiselle hävittäjälentäjä Jevhen Lysenkolle, jonka sanotaan kaatuneen ilmataistelussa maaliskuun puolivälissä.

Lue lisää: Ukrainan sankari­vainajat: Dmytro, 21, päätyi hautaan kaukana kotoa – Olga, 48, jäi haavoittuneiden luokse loppuun saakka

Sosiaalisessa mediassa on huomautettu, että MiG-29 on ainoa Ukrainan operoima konetyyppi, joka pystyy kantamaan ohjustyyppiä. Ukrainan ilmavoimien uskotaan menettäneen merkittävän osan lentokoneistaan, eikä taistelukuntoisten hävittäjien määrästä ole tietoa.