Tutkimus: Näin pimeässä verkossa oikeutetaan pedofiilien rikoksia ja lievitetään syyllisyyttä

Pedofiilien keskinäinen yhteydenpito luo vaikutelman siitä, että lapsiin kohdistuva seksuaalisuus on paljon yleisempää ja normaalimpaa kuin se todellisuudessa on, kertoo Poliisiammattikorkeakoulun julkaisu.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten taustalla on usein pedofiilien yhteisö, kertoo Poliisiammattikorkeakoulun tutkimus.

Internetissä anonyymisti toimivat pimeät verkkoyhteisöt edistävät pedofiliaa. Ilmiöstä kertoo Poliisiammattikorkeakoulun tuore tutkimusjulkaisu.

Kyseisten verkkoyhteisöjen toimintamallien ymmärtäminen on yksi keino, jolla tutkimuksen mukaan voidaan torjua lapseen kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa.

– On ensiarvoisen tärkeää, että tunnistamme pimeän verkon ja siellä toimivien yhteisöjen roolin lapseen kohdistuvan seksuaalisen väkivallan edistämisessä. Tällaiset teot eivät ole yksittäisiä tai satunnaisia, vaan usein niiden taustalla on tekijöiden yhteisö, sanoo tutkija Salla Huikuri.

– Pimeän verkon pedofiiliyhteisöt tarjoavat rikollisille oivallisen maaperän jakaa ja siten vahvistaa seksuaalisia vääristymiään. Yhteisöissään pedofiilit tarjoavat toisilleen neuvoja ja ohjeita rikollisen toiminnan harjoittamiselle sekä esimerkiksi siihen, miten lievittää tästä seuraavia syyllisyyden tunteita.

Pimeässä verkossa toimivat pedofiilien yhteisöt edistävät tutkimuksen mukaan lapseen kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa monin tavoin. Esimerkiksi hierarkkinen rakenne edistää yhteisöön sitoutumista, koska toimintaan osallistuminen on usein edellytys mukaan pääsemiselle.

Samalla yhteydenpito toisiin pedofiileihin luo vaikutelman siitä, että pedofilia on paljon yleisempää ja normaalimpaa kuin se todellisuudessa on. Virtuaalinen ympäristö antaa puolestaan mahdollisuuden mieltää, että verkossa tapahtuvan seksuaalisen väkivallan uhrit eivät olekaan oikeita lapsia, vaan pelkkiä kuvia.

Tutkimuskirjallisuuden pohjalta tehdyssä analyysissa tarkastellaan verkkovälitteistä lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja pimeässä verkossa toimivia lasten seksuaalisen hyväksikäytön tekijöitä. Julkaisussa käsitellään lapseen kohdistuvan seksuaalisen väkivallan psykologista puolta, kuten pedofiilien perusteluja ja oikeutuksia rikoksilleen, ja pedofiilien verkkoyhteisöjä ja niiden taustalla olevaa toimintalogiikkaa.

Nyt julkaistu tutkimuskatsaus on tarkoitettu esimerkiksi lainvalvontaviranomaisille, kansalaisyhteiskunnan toimijoille, tutkijoille ja medialle, jotka haluavat tietoa lapseen kohdistuvaa seksuaalista verkkoväkivaltaa koskevista viimeaikaisista tutkimustuloksista.

Julkaisu on tehty Poliisiammattikorkeakoulun Procsead-projektissa, joka on osa Suojellaan Lapsia ry:n johtamaa ReDirection-hanketta. ReDirection-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa todistavan materiaalin käyttöä ja levitystä pimeässä verkossa.

Tutkimuksen on rahoittanut kansainvälinen End Violence Against Children -organisaatio.