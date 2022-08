Virtuaaliräppäri viljeli N-sanaa – potkut

FN Meka sai äkkilähdön Capitol Recordsilta. Tapaus toi jälleen näkyviin tekoälyn kasvukivut.

Levy-yhtiö Capitol Records irtisanoi vain virtuaalisesti olemassa olevan räppärinsä FN Mekan, muun muassa The Hollywood Reporter kertoo. Aiemmin elokuussa allekirjoitettu sopimus peruttiin sen jälkeen, kun räppäristä repesi raivo musiikkipiireissä.

FN Meka oli vuonna 2019 käyttänyt eräässä kappaleessaan lähinnä nekruksi kääntyvää nigga-sanaa ja hänen Instagram-tilillään julkaistiin piirroskuva, jossa hän joutui poliisin pahoinpitelemäksi vankilassa.

Sopimus Capitol Recordsin kanssa päätyi nopeasti tummaihoisia artisteja edustavan aktivistiryhmän Industry Blackoutin tietoon. Se syytti levy-yhtiötä törkeistä tummaihoisiin artisteihin liitetyistä stereotypioista ja katsoi räppärin olevan ”suora loukkaus tummaihoista yhteisöä ja kulttuuriamme vastaan”.

Industry Blackout julkaisi koko avoimen kirjeensä Twitterissä vaatien Capitolia katkaisemaan sopimuksen ja pyytämään anteeksi. Levy-yhtiö teki nopeasti juuri näin ja sanoo, ettei se pohtinut tarpeeksi oikeudenmukaisuutta ja artistin taustalla olevaa luovaa prosessia ennen sopimuksen allekirjoittamista.

FN Meka on kerännyt paljon faneja. Esimerkiksi TikTokissa tällä on yli miljardi katselukertaa. Sopimuksen myötä julkaistu single Florida Water on kuitenkin vedetty pois kaikilta suoratoistoalustoilta. Räppärin Twitter-tilillä julkaistiin potkut noteeraava viesti.

Räppäri on virtuaaliartisteja tuottavan Factory Newn käsialaa. The Guardianin mukaan laulut esittää ihminen, mutta musiikki ja sanoitukset ovat populaarimusiikkia analysoivan tekoälyn tuotantoa.

Factory New selitti The New York Timesille, että jokin artistin nimissä julkaistu varhainen sisältö, kuten kyseinen poliisipiirros, näyttää nyt asiayhteydestä erillään pahemmalta tai erilaiselta kuin alunperin oli tarkoitettu.

Ihmisiä matkivan tekoälyn matka uskottavuuteen ja etenkin hyvään käytökseen näyttää olevan pitkä. Vähän aikaa sitten Googlen keskusteluun kykenevää LaMDA-tekoälyä syytettiin muun muassa uskontoja loukkaavasta kielenkäytöstä.

Lue lisää: Googlelta potkittu insinööri lataa kovia syytöksiä – haukkuu teko­älyä rasistiseksi ja syrjiväksi

Usein ongelmien takana on tekoälyn koulutuksessa käytetyn materiaalin kapeus. Aikaisemmin esimerkiksi kasvoja tunnistavaa tekoälyä on opetettu pääasiassa valkoihoisilla ja länsimaisilla naamoilla, jolloin seurauksena on voinut syntyä esimerkiksi tummaihoisten virhetunnistuksia.