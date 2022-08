Mikko Hyppönen teki jo keväällä Venäjästä tärkeän huomion: ”Muuten olisimme todella vaikeassa tilanteessa”

Mikko Hyppösen mukaan Venäjän it-osaaminen on huippuluokkaa, mutta se ei näy teknologiavientinä. Ja se on nykytilanteessa hyvä asia.

Tietoturvayhtiö WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen toi jo keväällä esille Venäjän suurhyökkäyksen alettua maan poikkeuksellisen aseman teknologiamaailmassa. Hyppönen huomauttaa Business Finlandin Kasvupodi-podcastissa maan ohjelmisto-osaamisen ja teknologiaviennin vahvaa epäsudetta.

Hyppönen ylistää venäläistä it-osaamista, mutta toteaa maan saavutusten menneen hukkaan maan toiminnan takia.

Venäjä on täynnä huippuosaajia ja huippuyliopistoja, ja maailman parhaiden koodareiden joukossa on venäläisiä. Esimerkiksi Googlen toinen perustaja on venäläinen Sergei Brin.

– Ja kuitenkaan meillä ei käytetä mitään venäläistä teknologiaa, Hyppönen toteaa.

Hyppösen mukaan Venäjällä ei ole jalansijaa käytössämme olevissa mikropiireissä, nettisivuissa tai pilvipalveluissa, tyypillisesti niiden takana on kiinalainen teknologia.

– Se on uskomatonta, miten Venäjä ei vie teknologiaansa. Ja tässä tilanteessahan se on tietysti tosi hyvä, kun muuten me olisimme todella vaikeassa tilanteessa, Hyppönen sanoi.

– Veikkaanpa, että tämänkään pöydän ääressä kukaan ei osaa nimetä yhtään venäläistä kännykkävalmistajaa tai läppärivalmistajaa, Hyppönen totesi muille podcastin keskustelijoille.

Venäläinen YotaPhone yritti läpimurtoa älypuhelinmarkkinoille viime vuosikymmenen puolivälissä, mutta projekti jäi yritykseksi. Laitteet oli suunnitellut suurilta osin suomalainen Oulussa työskennellyt tiimi.

Lue lisää: ”Putin-puhelimen” taru Suomessa päättyi – Tivi: Yhtiö konkurssiin

Lue lisää: ”Putinin lahja” Yotaphone syntyy Oulussa – ja ponnistaa kohti maailmanvalloitusta

Venäjän oma sirutuotanto on pahoissa vaikeuksissa. Maa on yrittänyt saada omaa sirutuotantoaan käyntiin, mutta se laahaa jäljessä länsimaisesta, minkä lisäksi Venäjään kohdistetut pakotteet estävät venäläispiirien valmistamisen ulkomailla.

Lue lisää: Venäjän haaveille oma­­varaisuudesta kova kolaus – pakotteet iskevät arkaan paikkaan

Venäjä on joutunut turvautumaan aseissaan länsimaiseen teknologiaan. Ukrainasta sotasaaliiksi saadut aseet ovat sisältäneet runsaasti amerikkalaisia ja aasialaisia mikrosiruja.

Lue lisää: Sotasaaliiksi saaduissa venäläis­aseissa karu löydös

Lue lisää: Karu totuus paljastui: Pakotteet pettivät, Venäjää aseistetaan amerik­kalaisella teknologialla

Kasvupodi on kuunneltavissa muun muassa Suplasta, Spotifysta ja Apple Podcastsista. Hyppösen Venäjää koskeva osuus on noin 25 minuutin ja 25 sekunnin kohdalla.