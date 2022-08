Facebookilla pahoja ongelmia – ihmiset näkevät outoja asioita

Facebook-käyttäjien uutissyöte on parhaillaan rikki.

Facebookilla on parhaillaan pahoja ongelmia. Ihmisten uutissyötteet täyttyvät suurilta osin päivityksistä, joita muut Facebook-käyttäjät tekevät julkkisten, bändien ja muiden toimijoiden Facebook-sivuille.

Ongelma johtaa todella erikoisiin näkymiin, jossa käyttäjät saavat silmilleen ventovieraiden ihmisten viestejä sellaisille sivuille, joita käyttäjä itse seuraa. Eli peruskäyttäjä A:n julkkiksen X sivulle lähettämä viesti näkyy kaikille, jotka seuraavat Facebookissa X:ää.

IS Digitoday on vahvistanut ongelman olemassaolon. Se koskee sekä palvelun tietokone- että sovellusversiota. Ongelmasta kirjoittavat myös muun muassa Salisbury Journal ja We Got This Covered.

Facebookin ongelmien myötä käyttäjien uutissyötteeseen päätyy viestejä, joita sinne ei todellakaan kuuluisi.

Facebookista tehtyjen vikailmoitusten määrä räjähti Downdetector-palvelussa noin kello 8.30 Suomen aikaa. Lisäksi sivu on täynnä käyttäjien valituksia samasta asiasta.

Tapahtuma on ehtinyt herättää sosiaalisessa mediassa spekulaatiota siitä, olisiko Facebook hakkeroitu. Tästä ei ole kuitenkaan mitään todisteita. Kyse saattaa olla esimerkiksi tuotantoon päätyneestä uutissyötteen algoritmin päivityksestä.

Facebook ei ole kommentoinut ongelmaa vielä sen enempää omassa palvelussaan kuin Twitterissä, jossa se usein kommentoi käyttökatkoja.

Moni Facebookin käyttäjä on alkanut käyttää tilaisuutta hyväkseen ja alkanut julkaista suosituille Facebook-sivuille mitä moninaisinta materiaalia tietäen, että se saa suuren näkyvyyden, kertoo The Verge. Joukossa on muun muassa kiertoon tarkoitettuja meemejä, mutta IS:n havainnon mukaan myös monenlaisia asiattomuuksia.

Yksi nopeasti leviävä meemi on kalkkunaleipä, jota ihmiset jakavat kilpaa julkkisten Facebook-sivuille. Leipä ”pidetään liikkeessä” ja sen näkevät lukemattomat ihmiset.

Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg saa osansa meemeistä.

Zuckerberg-meemejä on liikkeellä jo monenlaisia.

Netinkäyttäjät ovat ottaneet asiasta ilon irti myös Twitterissä, joka on täyttynyt nopeasti meemeillä Facebookin ongelmista.