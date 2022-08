Kiistelty sometähti Andrew Tate sai porttikiellon TikTokiiin, YouTubeen ja Twitchiin

Potkut Instagramista ja Facebookista eivät jääneet kiistellyn vaikuttajan viimeisiksi.

Andrew Tatella on tausta potkunyrkkeilyssä ja Big Brother -ohjelmassa.

Sosiaalisen median supertähti, entinen potkunyrkkeilijä ja Big Brother -kilpailija Andrew Tate on saanut porttikiellon TikTokiin ja YouTubeen. Tämän lisäksi hän on mitä ilmeisimmin itse poistanut sisältönsä Twitchistä, kertovat Bloomberg, Washington Post ja Dexerto.

Tate on määritellyt itsensä sosiaalisessa mediassa menestysvalmentajaksi, joka auttaa ihmisiä muun muassa rikastumaan ja päätymään naisten suosioon.

Tate on erittäin kiistelty hahmo, sillä hänen jakamaansa materiaalia pidetään äärimmäisen naisvihamielisenä. Hän on myös määritellyt itsensä misogynistiksi eli naistenvihaajaksi. Tate sai potkut USA:n Big Brother -talosta vuonna 2016 pahoinpideltyään naiskilpailijaa. Fanien silmissä Tate on ”toksisen maskuliinisuuden kuningas”.

Vain kolme päivää sitten 35-vuotias Tate sai porttikiellon Metan omistamiin Facebookiin ja Instagramiin. Metan alustoilla hänellä oli yli 14 miljoonaa seuraajaa.

Tate nousi rakettimaiseen suosioon puolen vuoden aikana etenkin TikTokin siivittämänä. Hänen videoitaan on katsottu palvelussa lähes 14 miljardia kertaa. Tässä häntä auttoi TikTokin algoritmi, joka suositteli käyttäjille aggressiivisesti uusia Taten videoita näiden katsottua yhden.

TikTokin mukaan Taten sisältö rikkoi palvelun käyttöehtoja, joissa kielletään ihmisten tai ryhmien epäinhimillistäminen, uhkaileminen tai niitä vastaan kiihottaminen.

Taten poistetulla YouTube-kanavalla oli noin 770 000 seuraajaa. Asiaa Bloombergille kommentoineen YouTuben edustajan mukaan Tate syyllistyi useisiin sääntörikkomuksiin.

Mitä ilmeisimmin Twitch-kanava poistui Taten oman toiminnan seurauksena.

Taten edustaja sanoi Bloombergille nyky-yhteiskunnassa vallitsevan ristiriitatilan, jossa miehiä kannustetaan puhumaan rehellisesti, muta tätä rehellisyyttä ei haluta ottaa vastaan. Edustajan mukaan kanavien poistaminen ei tee yhteiskunnasta sen ystävällisempää tai vihasta vapaampaa.