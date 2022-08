Anonyymin keskustelupalstan joukkovoimalla on kaivettu esiin hurja määrä tietoa pääministeri Sanna Marinin juhlakohuun liittyen, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Tatu Partanen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) juhlinnan ympärillä vellovassa kohussa ei loppua näy. Osasyynä tälle on se, että pääministeristä sekä häneen yhdistetystä seurueesta valuu julkisuuteen jatkuvasti uutta materiaalia, joka päätyy sosiaaliseen mediaan pitkälti samaa reittiä.

Tuo reitti on anonyymi keskustelupalsta Ylilauta, jonne lähes kaikki videot ja kuvat ovat päätyneet jo ennen niiden leviämistä Twitterissä.

Olen seurannut Ylilaudan toimintaa juhlakohun ympärillä sen alkumetreiltä asti. Mainittakoon siis ensiksi, että keskustelupalsta tai sen käyttäjät eivät ole keksineet, ”photoshopanneet” tai muuten väärentäneet julkisuuteen nousseita kuvia ja videoita, vaikka jotkut näin haluaisivatkin uskoa.

Ylilaudalla on jaettu osittain vuodettua ja osittain julkista materiaalia, josta mediaan on päätynyt pääministerin itsensä aidoksi vahvistamia kuvia ja videoita. Muutamia pikselimössöisiin kuviin perustuneita ja perättömäksi osoittautuneita väitteitä kokaiiniviivoista on esitetty ja nämä ovat päätyneet myös tiettyyn osaan Twitteriä, mutta jopa Ylilaudan väki on laajalti jättänyt ne omaan arvoonsa, sillä täysin aitoa materiaalia on vaikka muille jakaa.

Samalla Ylilaudan käyttäjät ovat kuitenkin levittäneet narratiivia huumeidenkäytöstä pääministerin ystäväpiirissä vailla mitään konkreettisia todisteita. Kysymyksiä Suomen hallituksen johtajan toiminnasta saa ja pitääkin esittää, mutta Ylilaudan keskusteluissa on käytännössä päätetty, että pääministeri on narkomaani ja tätä pitää julistaa myös muille sosiaalisen median kanaville, oli väite totta tai ei.

Mediassa tätä narratiivia ei olla nielty, eikä yksikään vastuullinen julkaisu ole väittänyt pääministerin käyttävän huumeita. Aiheellisia kysymyksiä esimerkiksi lehdistötilaisuuksissa on ehditty esittää, mutta totuus juhlien tapahtumista vaikuttaa kiinnostavan Ylilaudalla yhtä vähän kuin Twitter-keskusteluissa.

Fakta Mikä ihmeen Ylilauta? Suomen suurin keskustelupalsta

Perustettu vuonna 2011

Kuka tahansa voi kirjoittaa Ylilaudalle ilman nimeä tai nimimerkkiä

Pitää sisällään useita alalautoja, jotka käsittelevät eri aiheita

Päivittäin noin 100 000 aktiivista käyttäjää, kuukausittain yli miljoona.

Oikeusministeriön mukaan Ylilaudalla julkaistaan 96 prosenttia suomenkielisen internetin vihapuheesta. Vihapuheeksi luokiteltiin noin 5,9 prosenttia Ylilaudan tutkimukseen otetuista viesteistä.

Pääministerin ja hänen seurueensa julki tulleet juhlintavideot ovat sisällöltään sellaisia, että ilmankin tarinaa väitetyistä huumausaineista ne herättävät kysymyksiä. Ylilauta on kuitenkin heittänyt tietyllä tavalla jatkuvasti enemmän pökköä pesään ja kiihdyttänyt kohua.

Ensimmäiset Marinin juhlintavideot päätyivät keskustelupalstalle muutamaa tuntia ennen kuin niihin tarrattiin Twitterissä. Sosiaaliseen mediaan päätyi nopeasti myös keskustelupalstan käyttäjien keksimä #jauhojengi-tunniste, joka lähti elämään omaa elämäänsä.

Tunnisteeseen tarrasivat nopeasti käytännössä kaikki, sekä Marinia paheksuvat että puolustavat tahot. Joukosta löytyy hyvinkin todennäköisesti esimerkiksi Venäjän informaatiovaikuttajia, joille syntynyt narratiivi huumeidenkäytöstä ja vastuuttomasta juhlinnasta on todellista herkkua Suomen Nato-jäsenyyden kynnyksellä.

Ylilaudan käyttäjien tavoitteista on sen sijaan hankalampi sanoa mitään. Keskustelupalsta on kaoottinen paikka, jonka käyttäjillä on mitä erinäisimpiä syitä toiminnalleen, vaikkakin useimmiten taustalla on lähtökohtaisesti huumori tai viha. Aiemmin lautalaisten joukkovoiman avulla on esimerkiksi yritetty ajaa Kari Tapion kappaletta Juna kulkee Suomen Spotify-listojen kärkeen.

Samalla kuitenkin sivuston joukkovoiman taso voi tulla monelle yllätyksenä. Juhlakohua ja Marinin vapaa-ajan viettoa tämän kesän aikana on puitu Ylilaudalla satojen ellei tuhansien käyttäjien toimesta keskusteluissa, joissa on tämän jutun kirjoitushetkellä kymmeniätuhansia viestejä.

Esiin on kaivettu juhlavideoiden ja -kuvien ohella osoitetietoja, mahdollisia videon jakajia, videoiden tuntemattomien tahojen henkilöllisyyksiä sekä analysoitu ääniraitoja. Ylilaudan anonyymit käyttäjät ovat etsineet pääministerin ajanvietosta tietoja samaan tapaan kuin esimerkiksi Bellingcat kaivaa tietoa Venäjän armeijan liikkeistä Ukrainassa.

Usein pelkäksi teinien trollauspalstaksi haukuttu sivusto pystyy siis halutessaan vaikka mihin. Jos pääministerin vapaa-ajan vietosta on vielä jossain jotain materiaalia, olisin valmis lyömään vetoa sen puolesta, että Ylilaudalla se kaivetaan esiin ennemmin tai myöhemmin.

Erillisenä kommenttina sanottakoon vielä, että tämä kohu toivottavasti muistuttaa kaikkia siitä, ettei nettiin kannata jakaa ihan kaikkea. Oli tili yksityinen tai ei, lähes mikä tahansa toisille ihmisille sosiaalisessa mediassa lähetetty materiaali päätyy ennemmin tai myöhemmin tahoille, joille sitä ei oltu tarkoitettu.