Miljoonien käyttämältä sivustolta paljastui useita keskustelupalstoja, jossa tuhansia naisten alastonkuvia kaupataan luvatta.

Kostoporno on internetin kestoriesa, josta eroon pääseminen on taistelusta huolimatta ollut harmittavan hankalaa. Yksi kauppapaikka tälle on massiivinen keskustelupalsta Reddit, joka on aiemmin lupautunut lupautunut hankkiutumaan tällaisesta materiaalista eroon.

BBC löysi Redditin alalaudoilta tusinoittain palstoja, jotka on omistettu yksinomaan naisten alastonkuvien myynnille. Osa kuvista oli esimerkiksi sosiaalisen median profiileista, mutta joukossa oli myös materiaalia, joka oli peräisin tunnettujen henkilöiden vuodetuilta tileiltä tai selkeästi yksityisestä viestinvaihdosta.

Eräällä BBC:n löytämällä alalaudalla oli 20 000 käyttäjää ja se keskittyi pääasiassa eteläaasialaisten naisten kuvien myyntiin. Valtaosa laudan viesteistä oli englannin ohella hindiksi, urduksi ja punjabiksi. Pelkästään tältä laudalta löytyi yli 15 000 kuvaa, joiden joukossa oli seksuaalissävytteistä materiaalia ainakin 150 naisesta, ja kauppahinnat olivat alimmillaan viiden punnan eli noin kuuden euron luokkaa.

Ongelma on kuitenkin vielä laajempi. Reddit kertoi BBC:lle joutuneensa poistamaan sivustolta yli 88 000 ilman suostumusta jaettua seksuaalissävytteistä kuvaa pelkästään vuonna 2021. Tähän käytetään automaation ohella manuaalista moderointia, mutta uusia samalle asialle omistettuja lautoja luodaan säännöistä huolimatta lisää.

Redditin ohella kostopornoa ja vuodettuja alastonkuvia on päätynyt netissä muihinkin paikkoihin erinäisiä reittejä. Vuosia sitten alastonkuvakohun keskipisteessä oli Applen iCloud-palvelu. Vuonna 2014 sieltä vuoti hakkeroituja amerikkalaisjulkkisten ja -urheilijoiden alastonkuvia, kun murtautujat keksivät oikeat vastaukset tilien turvakysymyksiin.

Vuonna 2020 kohukurimukseen joutui puolestaan jättimäinen pornosivusto Pornhub, joka poisti sivuiltaan miljoonia videoita. New York Times paljasti, että sivustolta löytyi mittava määrä kostopornoa ja salakuvattuja videoita, joista osassa uhreina oli jopa alaikäisiä tyttöjä.

Suomi päätyi kostopornokeskusteluun vuonna 2019. Tuolloin verkosta löytyi yli teratavun verran pornoa vip-jäsenilleen luvannut verkkosivusto, jota käytettiin BBC:n mukaan kostopornon ja lapsipornon levittämiseen. Sivuston uskottiin olevan kotimaista alkuperää.

Suomen laissa ei ole varsinaista kostopornopykälää, mutta siitä voidaan kuitenkin tuomita sakkoihin, jos tekijän todetaan esimerkiksi levittäneen yksityiselämää loukkaavaa tietoa.