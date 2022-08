Game of Thronesin odotettu jatko alkaa – HBO Max kävi itsensä kanssa hämmentävän viestinvaihdon

Suosittu suoratoistopalvelu sai twiittiinsä oudon vastauksen vieläkin oudommalta taholta.

Kaksi suoratoistopalvelu HBO Maxin Twitter-tiliä kävivät varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa erikoisen keskustelun keskenään.

Palvelun päätili twiittasi noin kello viiden aikaa aamulla viestin, jonka tarkoituksena oli juhlistaa tuoreen House of the Dragon -sarjan alkua. Sanasta sanaan viesti kuuluu ”The only thing that could tear down the House of the Dragon was itself” (Lohikäärmesuvun saattoi tuhota vain se itse).

Markkinointilausahdus kuitenkin sai vastauksen erikoiselta taholta.

– Hei, haluamme auttaa. Voitko kertoa, mitä laitetta käytät? vastasi HBO Maxin tuen tili.

Erikoinen viestinvaihto näkyy esimerkiksi Kari Haakanan julkaisemassa twiitissä.

Todennäköisesti tukitilin kummallisen viestin syy on automaatio. Osan tilin viesteistä todennäköisesti lähettää botti eli ohjelmistorobotti, joka on ohjelmoitu reagoimaan tiettyihin avainsanoihin. Tässä tapauksessa automaattisen vastauksen laukaisseet sanat ovat todennäköisesti House of the Dragon -sarjan nimi yhdistettynä termiin ”down”, joka tarkoittaa palvelun toimimattomuutta.

Kahden tilin välinen erikoinen keskustelu seurasi aiempia ongelmia HBO Maxin palveluissa. Downdetectorin mukaan noin neljästä seitsemään aamulla osalla käyttäjistä palvelu ei toiminut.

Automaatiosta kielii myös tukitilin twiitin metadata. Viestissä kerrottaan, että se on lähetetty Sprinklr-nimisen yhtiön palveluiden avulla. Kyseinen yritys tarjoaa palveluita pääasiassa ”asiakaskokemusten paranteluun” ja sen tuotevalikoimaan kuuluu työkaluja juurikin sosiaalisen median automatisointiin.