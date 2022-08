Nettikauppa mustalle listalle, tavaraa ei toimiteta – jo 120 valitusta

Kuvaus virheestä eli esimerkiksi sen toteaminen, että ostettu tavara on rikkinäinen tai että sitä ei ole toimitettu kuluttajalle lainkaan.

Kuluttajan vaatimus eli tieto siitä, mitä kuluttaja vaatii yritykseltä virheen johdosta. Vaatimus voi olla esimerkiksi virheellisen tavaran korjaaminen tai vaihto vastaavaan virheettömään tuotteeseen. Jos tavaran korjaaminen tai vaihtaminen ei ole mahdollista, kuluttaja voi vaatia kaupan purkamista. Jos vaatimuksia on useita, ne kannattaa numeroida selkeyden vuoksi.

Todisteet eli esimerkiksi kauppasopimus ja maksukuitti. Myös valokuva tai video, jolla osoitetaan tavarassa tai palvelussa oleva virhe, on tällainen todiste. Jos virheestä on aiheutunut vahinkoa, tästä on oltava kuitti tai muu luotettava selvitys. Jos todisteita ei ole, kuluttajan kannattaa laatia oma selitys tapahtuneesta.