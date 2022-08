Teinit kaikkosivat Facebookista – tämä on nyt nuorten suosikki­alusta

Nuorten karkaamisesta ja pysymisestä Facebookissa on väitelty vuosikausia. Uusi tutkimus väittää muutoksen nyt tapahtuneen.

Ovatko teinit viimeinkin hylänneet Facebookin? Tutkimuslaitos Pew Research Center kysyi asiaa 13–17-vuotiailta amerikkalaisilta ja arvioi näin suurelta osin tapahtuneen. Sen sijaan kiinalainen videopalvelu TikTok on räjähtänyt suosiossa.

Vastanneista 67 prosenttia sanoi käyttävänsä TikTokia ja 16 prosenttia kaikista vastaajista sanoi käyttävänsä sitä lähes koko ajan. Vastaavat luvut Facebookista olivat 32 prosenttia ja 2 prosenttia.

Googlen videopalvelu YouTube on kuitenkin kaikista suosituin. Pewin mukaan 95 prosenttia teineistä käyttää YouTubea ja melkein viidennes on siellä lähes koko ajan.

Teinien on väitetty hylkäävän Facebookin jo lähes kymmenen vuoden ajan. Esimerkiksi vuonna 2013 Pew arvioi nuorten sosiaalisen nettikäytön olevan siirtymässä muualle Facebookista.

Vielä vuonna 2015 Pew laski Facebookin olevan selvästi suosituin ja myös useimmin käytetty sosiaalisen median alusta 13–17-vuotiaiden keskuudessa. 71 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yli tuhannesta teinistä käytti tuolloin Facebookia.

Uutiset eivät ole kokonaan huonoja Facebookin omistavalle Metalle, sillä sen Instagram-palvelussa vierailee 62 prosenttia teineistä.

Ehkä yllättävä suosikki teinien keskuudessa on takavuosien hittisovellus Snapchat, joka on edelleen monen teinin puhelimessa. Snapchatia käyttää 59 prosenttia teineistä.

Toinen yllättävä tieto on, että lähes puolet teineistä arvioi pystyvänsä lopettamaan sosiaalisen median käyttämisen verrattain helposti. Toisaalta yli puolet oli eri mieltä.

Pew ei kertonut kyselynsä virhemarginaalia. Tuloksia ei myöskään voi suoraan yleistää Yhdysvaltain ulkopuolelle.

TikTokin suosio on kasvanut tilanteessa, jossa koko palvelun tulevaisuus Yhdysvalloissa on taas kyseenalainen. Yhdysvaltain telehallintovirasto vaati hiljattain TikTokin poistamista virallisista sovelluskaupoista, koska alusta on sen mielestä liian suuri turvallisuusriski.