Hänen naisvihaa tihkuvia videoitaan on katsottu jo miljardeja kertoja, ja Tiktokissa niiltä tuntuu olevan miltei mahdoton välttyä. Tällainen mies on Andrew Tate, jonka suosio on kasvanut lyhyessä ajassa häiritsevän suureksi.

Andrew Taten mukaan naiset kuuluvat kotiin neljän seinän sisälle. Hänen naisystävänsä ei saisi mennä esimerkiksi yökerhoon tai ravintolaan yksin tai ystäviensä kanssa ilman Tatea.

Naiset eivät osaa ajaa, ja he ovat miesten omaisuutta, Tate sanoo.

Hän kertoo tapailevansa mieluiten nuoria naisia, koska he eivät todennäköisesti ole harrastaneet seksiä vielä kovin monen miehen kanssa.

– Voin jättää heihin jälkeni, hän sanoo videolla.

Taten mielestä raiskauksen uhriksi joutuvien henkilöiden pitäisi kantaa itse vastuu siitä, että he ovat päätyneet tilanteeseen, jossa raiskaus on ollut mahdollinen. Näin mies kirjoitti nyt jo poistetulle Twitter-tililleen.

Kaikille somealustoille hän ei ole tervetullut, mutta Tiktokissa hän saa ainakin toistaiseksi rellestää – uskollisen faniarmeijansa voimalla.

Monet pitävät Tatea kummajaisena, naisvihaajana ja misogynistisenä pellenä. Hän itse kokee olevansa ”hieman seksistinen”, mutta pohjimmiltaan realisti. Miehet kun ovat hänen mukaansa naisia parempia lähes kaikessa.

Häiritsevän suuri ja äänekäs joukko pitää Tatea idolinaan. Tatella on yli neljä miljoonaa seuraajaa Instagramissa, ja hänestä tehtyjä Tiktok-videoita on The Guardianin mukaan katsottu peräti 11,6 miljardia kertaa. Määrä on huima ottaen huomioon, ettei Tatella mitä ilmeisimmin ole omaa Tiktok-tiliä.

Juuri Tiktokissa moni suomalainenkin on törmännyt Taten lentäviin lauseisiin, halusi sitä tai ei.

– Hän tulee Tiktokissa vastaan ihan koko ajan, psykoterapeutti ja Tiktokissa nimimerkkiä terapeuttiville käyttävä Ville Merinen kertoo huomanneensa.

Mikä mies tämä Tate oikein on?

Entinen potkunyrkkeilijä, nykyinen self-help-guru, joka lupaa auttaa ihmisiä – käytännössä hän puhuttelee lähinnä vain heteromiehiä – tulemaan rikkaiksi, naisten silmissä halutuiksi ja ymmärtämään maailmaa.

Playboy-henkiseen tyyliin kuuluvat nopeat autot – lähinnä Bugatit – sikarit ja aseet, kuten viidakkoveitset. Naisista hän käyttää kovin usein sanavalintoja chick, female tai bitch.

Taten puhetyyli on elähtäneen äijämäinen, sellainen, johon tänä päivänä tavataan viitata termillä sanaparilla toksisen maskuliininen. Puheet eivät ole pelkkää harmitonta läppää, vaan niissä fantasioidaan jopa naisiin kohdistuvalla väkivallalla.

Yhdellä videolla Tate kertoo, miten kohtelisi pettämisestä kiinni jäänyttä naista. Toteutettuna teot täyttäisivät todennäköisesti vähintään törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit.

Kyse ei ole välttämättä pelkistä puheista. Tate viittaa videoillaan halventavalla nimityksellä ”dumb hoe” (suomeksi ”tyhmä hutsu”) naiseen, joka on syyttänyt häntä pahoinpitelystä. Tate väittää koko tapausta keksityksi.

Lehtitietojen mukaan Andrew Tateen kohdistuu useita rikosepäilyjä.

Internet on öyhöttäjiä pullollaan. Miksi juuri Tatesta on tullut niin suosittu?

Tiktokissa aktiivinen psykoterapeutti Ville Merinen tuntee sometyönsä kautta nuorten tyytymättömien miesten ajatusmaailmaa ja arvelee, että Tate sanoo sen, mitä moni heistä haluaa kuulla.

– Hän on löytänyt oman lokeronsa sellaisessa tyytymättömyydessä, jota nuorten miesten elämiin voi liittyä, Merinen sanoo ja jatkaa:

– Hän edustaa perinteisiä arvoja tosi suorilla kommenteilla. Ne sotivat tietyllä tavalla ajan kulkua vastaan.

Tate on vaarallinen hahmo myös mielenterveyden ammattilaisten näkökulmasta. Hän väittää, ettei masennusta ole olemassakaan eikä suosittele terapiaa kenellekään – se on Taten mukaan vain heikoille.

– Sellaista macho-öykkäri-miehuutta, Merinen tiivistää.

Jostain syystä macho-öykkäri-miehuudelle vaikuttaisi olevan nyt kysyntää.

Kuluvan vuoden ja erityisesti ihan viime kuukausien aikana Taten suosio on suorastaan räjähtänyt. Heinäkuussa miestä googlattiin enemmän kuin esimerkiksi Donald Trumpia tai Kim Kardashiania.

Toki kiinnostuneista ainakin osa on todennäköisesti heitä, jotka koittavat selvittää, kuka kumma on tämä törkylausuntoja suoltava mies, jota algoritmi tuuppaa kännykän näytölle.

Joka tapauksessa valtava näkyvyys ei ole sattumaa, vaan laskelmoidun työn tulosta.

Tervetuloa Hustler’s Universityyn, Andrew Taten pyörittämä verkkosivu toivottaa.

Hustler’s University – vapaasti suomennettuna ”pelureiden yliopisto” – on esittelytekstinsä mukaan yhteisö, jossa Tate ja kymmenet “sotilaat” opettavat ihmisiä takomaan rahaa. The Guardianin mukaan Hustler’s Universityssä oli elokuun alussa 127 000 jäsentä. Yhteisössä mukana oleminen maksaa tällä hetkellä 49 dollaria kuukaudessa.

Ainakin teoriassa jäsenet maksavat kuukautta kohden Hustler’s Universitylle yli 6,2 miljoonaa dollaria.

Hustler’s University lupaa opettaa jäseniään sijoittamaan muun muassa kiinteistöihin ja kryptovaluuttoihin, pyörittämään verkkokauppaa ja hankkimaan uusia jäseniä yhteisöön. Uuden jäsenen yhteisöön rekrytoinut saa 48 prosentin komission.

Periaatteessa rekrytointi toimii samaan tyyliin kuin affiliate- eli kumppanuusmarkkinoinnissa. Hustler’s Universityn jäsen voi laittaa esimerkiksi blogiinsa linkin, joka vie Universityn sivuille. Mikäli linkistä klikannut henkilö ostaa jäsenyyden, linkin asettaja saa komission.

Käytännössä touhussa on pyramidihuijauksen piirteitä, ja sellaiseksi koko Hustler’s Universityä onkin epäilty. Affiliate-markkinoijana oleminen maksaa 49 dollaria kuukaudessa, ja on mahdollista, että suuri osa rahasta menee suoraan Taten taskuihin.

Lisäksi Universityn jäseniä kannustetaan The Guardianin mukaan jakamaan mahdollisimman paljon Taten videoita sosiaalisessa mediassa. Mitä enemmän videot aiheuttavat kiistoja tai herättävät keskustelua, sen parempi.

– Siksipä kaikki nyt puhuvat hänestä. Hän puhuu suoraan ja tuo asiat mielestäni ärsyttävällä tavalla esille. Aika hurjan ilmiön hän on pystynyt luomaan, Ville Merinen sanoo.

– Ihan käsittämätöntä, kuinka hän on luonut sellaisen systeemin, että hänestä on tullut niin iso.

Psykoterapeutti Ville Merinen kuvailee Andrew Taten suosiota hurjaksi, mutta hän ei usko sen kestävän kauaa.

Andrew Taten tapa laukoa suoraan toinen toistaan shokeeraavampia mielipiteitä on luonnollisesti herättänyt keskustelua myös siitä, onko hän tosissaan vai trolli, joka nauraa matkalla pankkiin.

Voisiko joku muka vitsailematta leuhkia, miten voisi nostaa 55 kiloa painavan naisen yhdellä kädellä hänen tissistään?

Merinen ei osaa ottaa kantaa siihen, vetääkö Tate roolia vai ei. Sillä ei sinänsä ole edes väliä – hurjalla seuraaja- ja fanimäärällä taas on.

Merinen uskoo, että Taten yleisö koostuu pitkälti samankaltaisista nuorista miehistä, jotka ovat incel-aatteen kannattajia. Incel viittaa pääasiassa verkkofoorumeilla kukoistavaan miesten alakulttuuriin, jossa miehet kokevat, että heidän seksitön elämänsä on naisten syytä. Inceliyteen liittyy usein naisvihamielisiä ajatuksia.

Lue lisää: Miehet nielaisevat ”punaisen pillerin” ja vihaavat naisia netissä – Jesse, 30, oli yksi heistä

Taten rakentamassa kuvassa mies määrää miltei kaikesta ja voi käyttäytyä naisia kohtaan loukkaavasti ja omistushaluisesti. Mies ei saa näyttää tunteitaan saati heikkouksiaan. Merisen mielestä Taten videot voivat johtaa naisvihamieliseen käytökseen, jos ottaa videoiden ”opit” totuutena ilman kritiikkiä.

– Se on vähän erilaista naisvihaa, kuin mihin somessa ollaan totuttu. Se on rakennettu sitä kautta, millainen kunnon miehen pitäisi olla. Naista on sitten peilattu häneen, Merinen sanoo.

Otetaan esimerkki. Lienee totta, että miehet ovat kokonsa ja fysiikkansa puolesta keskimäärin parempia tappelemaan kuin naiset. Mutta tapa, jolla Tate tämän esittää, on kyseenalainen. Jos Taten asuntoon murtaudutaan, Tate on se, joka tappelee murtautujaa vastaan, ei hänen mahdollinen naisystävänsä. Kun hän on kerran valmis riskeeraamaan henkensä puolustaakseen naisystäväänsä, hän olettaa, että naisystävä on se, joka tekee aamiaista.

Fanikunta näkee tässä logiikkaa.

Läheskään kaikki Taten materiaali ei ole yhtä hirveää. Ville Merinenkin myöntää, että sometähti tekee toisinaan ihan hyviä havaintoja.

Eräällä videolla Tate puhuu ihmisille, jotka eivät jaksaisi käydä töissä. Hän huomauttaa, että hei, teillä kuitenkin on työpaikka, mihin mennä – kaikilla ei ole.

Toisella videolla hän kertoo, kuinka käy kiittämässä hotellin buffet-ravintolan kokkia, koska kukaan asiakas ei tavallisesti kiitä häntä. Hän sanoo uskovansa, että positiivisuutta kannattaa jakaa.

Paljon on myös puheenvuoroja, joiden näennäisesti ylevän pinnan alta paljastuu tuttu toksinen ajatusmalli miehen ja naisen tiukasti määritellyistä lokeroista. Kun hän kertoo arvostavansa naisia, jo seuraavassa lauseessa esiin pilkistää näkemys siitä, että nainen on miehen omaisuutta.

– Jos joku koskee yhteenkään naisistani, niin voin asettua yksin vaikka kymmentä miestä vastaan ja riskeerata elämäni hänen puolestaan.

Kyllä, naisistani, monikossa.

Naisten ei hänen mielestään pitäisi edes mennä itsepuolustuskurssille, koska naiset eivät kuitenkaan pärjäisi miehille.

Rivien välistä voi lukea, että naiset tarvitsevat rinnalleen jonkun miehen, joka puolustaisi heitä.

Jonkun sellaisen kuin Tate.

Andrew Tate on asunut viimeiset vuodet Romaniassa.

Lehtitietojen perusteella muuton motiivi on saattanut liittyä rikossyytteiden pakoiluun.

Muutto tapahtui niihin aikoihin, kun Ison-Britannian poliisi tutki syytteitä, joiden mukaan Tate olisi syyllistynyt pahoinpitelyyn.

Taten omien puheiden mukaan 40 prosenttia syistä, joiden vuoksi hän muutti Romaniaan, liittyvät siihen, että Romaniassa on helpompi välttyä raiskaussyytteeltä. Eräällä videollaan hän sanoo, ettei ole raiskaaja, mutta tykkää kyllä ajatuksesta, että voisi tehdä ihan mitä haluaa.

Viime huhtikuussa Romanian poliisi tutki Taten ja hänen veljensä kartanon, sillä 21-vuotias yhdysvaltalaisnainen oli ilmoittanut poliisille joutuneensa olemaan siellä vastoin tahtoaan.

Romanialaisviranomaiset kertoivat heinä–elokuun taitteessa, että Tateen kohdistuva tutkinta liittyy myös epäilyksiin ihmissalakuljetuksesta sekä raiskauksesta.

Fanipoikia rikosepäilyt eivät tunnu haittaavan.

Ville Merinen ei usko, että Taten liito voi kestää ikuisesti. Merisen mukaan hänen lentävät lauseensa on kulutettu todella nopeasti loppuun. Ne kestävät kovin heikosti kriittistä tarkastelua.

Merinen on nähnyt jo merkkejä yleisön kyllästymisestä.

– Vielä kaksi kuukautta sitten aika moni nuori mies oli ainakin somessa sitä mieltä, että Tatella on ihan hyviä ajatuksia, Merinen sanoo.

– Nyt nämä samat nuoret ovat sitä mieltä, että jutuissa ei ole mitään järkeä ja että ne ovat vain kiusaamista.