Reutersin ja brittiläisen tutkimuslaitoksen julkaiseman raportin mukaan Venäjälle liikkuu yhä hurja määrä amerikkalaisia komponentteja pakotteista huolimatta.

Esimerkiksi venäläisistä ohjuksista on löytynyt amerikkalaisyhtiöiden siruja. Kuvassa Iskander-K-ohjuksen harjoituslaukaisu helmikuussa Venäjällä.

Länsimaat ovat asettaneet tiukkoja pakotteita Venäjää vastaan sitten maan hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa, mutta vaatimuksista huolimatta esimerkiksi amerikkalaista tekniikkaa löytyy yhä itänaapurin aseista.

Tämän kertoo Reutersin julkaisema mittava raportti, jonka mukaan esimerkiksi Ukrainaan ammutuista venäläisistä ohjuksista löytyy lukuisten amerikkalaisten siruvalmistajien tuotoksia.

Listalla ovat esimerkiksi Texas Instruments, Intelin omistama Altera sekä AMD:n omistama Xilinx. Joukosta löytyi myös tätä nykyä saksalaisen Infineonin omistaman Cypress Semiconductorin siruja.

– Tämä on aika yksinkertaista. Ilman amerikkalaisia siruja Venäjän ohjukset ja suurin osa Venäjän aseista lakkaisivat toimimasta, eräs nimettömänä asiaa kommentoinut ukrainalainen viranomainen sanoo.

Lue lisää: Asiantuntijat niputtavat, mikä Amnestyn kohu­raportissa oli pielessä – ”Jos Ukraina sotisi kuten Amnesty haluaisi...”

Lontoolaisen Royal United Services Institute -tutkimuslaitoksen (RUSI) kanssa yhteistyössä toteutettu raportti paljasti, että pakotteista huolimatta Venäjälle on lähetetty näitä aseissa käytettäviä siruja tuhansien lähetysten edestä pelkästään sodan käynnistymisen jälkeen. Valtaosa näistä tuli välikäden kautta, mutta osuus lähetyksistä tuli myös suoraan valmistajilta.

Osa Venäjälle päätyneistä siruista on ollut vientirajoitusten alaisuudessa jo vuosia, mutta mukana on myös paljon tuotteita, joita löytyy tavallisten kuluttajalaitteidenkin sisältä ja täten niiden vientiä ei rajoiteta samaan tapaan.

– Nämä ovat pitkälti samoja siruja, mitä autossasi tai mikrossasi on, eräs ukrainalainen aseasiantuntija sanoo.

Pitkälti saman viestin sanoo myös Cambridgen yliopiston sähkötekniikan professori Gehan Amaratunga, joka kävi Reutersin pyynnöstä läpi yli 600 Venäjän aseista löytyneen komponentin listan.

– Nämä ovat pääasiassa vakiotuotteita jotka ovat vanhoja ja löytyvät useista teollisista sähköjärjestelmistä. Täten ne eivät ole sotilaskäyttöön suunniteltuja erikoistuotteita, Amaratunga sanoo.

Siruvalmistajat vastasivat Reutersin tiedusteluihin noudattavansa pakotteita ja heistä osa kertoi tutkivansa, miten siruja oli niistä huolimatta päätynyt Venäjälle. Kyseessä ei kuitenkaan ole uusi ilmiö, sillä Venäjä on hankkinut jo vuosien ajan salakuljetettuja siruja esimerkiksi satelliitteihin.

Esimerkiksi Intel ilmoitti, ettei yhtiö ”hyväksy tai tue sen tuotteiden käyttöä ihmisoikeuksien rikkomiseen”. Infineon puolestaan kertoi olevansa ”erittäin huolissaan”, mikäli yhtiön tuotteita käytetään ”sellaisiin tarkoituksiin, mihin niitä ei ole suunniteltu”.

– Voimassaolevien lakien noudattaminen on elintärkeää Infineonille ja meillä on vankat linjaukset sekä prosessit lakien noudattamiseksi. Ongelmaksi on noussut myynnin hallinta koko tuotantoketjun mitalta, yhtiön edustaja Andre Tauber kertoo.

Myös listalta löytyvät Texas Instruments ja Analog Devices väittivät itänaapuriin matkaavista kuljetuksista huolimatta, että he kummatkaan eivät myy tuotteitaan Venäjälle. AMD puolestaan kertoi tutkivansa Reutersin jakamia tietoja.