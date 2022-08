Omistatko tämän laitteen? Amazon saattaa pian vakoilla kotiasi

Pintapuolisesti viaton robottipölynimuri kerää kodistasi tietoja, jotka voivat tulevaisuudessa päätyä suoraan verkkokauppajätin hyppysiin.

Verkkokaupan järkäle Amazon kertoi perjantaina aikovansa hankkia teknologiayhtiö iRobotin, joka tunnetaan etenkin Roomba-robottipölynimureistaan. 1,7 miljardin dollarin arvoinen kauppa vaatii vielä viranomaisten hyväksynnät Yhdysvalloissa, mutta toteutuessaan sillä voi olla kuluttajalle karmivia seuraamuksia.

Roomba-imurit käyttävät toiminnassaan osittain sensoreita, jotka kartoittavat imuroitavaa kotia. Vuonna 2017 iRobotin toimitusjohtaja Colin Angle kertoi Reutersille, että yhtiö voisi mahdollisesti myydä tätä dataa teknologiayhtiöille. Kerättyä tietoa voitaisiin sitten käyttää esimerkiksi erinäisten älykotituotteiden paranteluun.

Lue lisää: Onko sinulla robotti-imuri? Asuntosi pohjakaava saatetaan myydä Googlelle

Tiedonkeruu ei kuitenkaan todennäköisesti rajoitu aivan niin viattomiin tarkoituksiin. Robotti-imuri voi sensoreidensa avulla kerätä esimerkiksi tarkat mitat asunnostasi, joka voi kuulostaa pikkujutulta, mutta tosiasiassa juuri tämä data on sellaista, jota Amazon haluaa itselleen.

Esimerkiksi asunnon koko kielii ainakin tiettyyn pisteeseen asti siitä, millaisia tuotteita asunnon omistaja voisi ostaa. Sama pätee esimerkiksi siihen, jos imuri törmäilee lattialla lojuviin lasten leluihin.

Amazon todennäköisesti käyttäisi tällaista dataa etenkin kohdennetun mainonnan keinona verkkokaupassaan. Tämän ohellakin Amazonin datankeruu ihmisten kodeista voi kuitenkin olla jo nyt erittäin laajaa, mikäli asunnossa on yhtiön tarjonnasta löytyviä älylaitteita.

Amazon omistaa jo esimerkiksi video-ovikelloja valmistavan Ringin, reitittimiä valmistavan Eeron sekä myy omaa Echo-älykaiutintaan. Alexa-tekoälyn kautta voidaan ohjata siis hurjaa määrää laitteita, joiden kautta kerättävät tiedot muodostavat pelottavan tarkan kuvan omistajansa elämästä.

huojentavana asianhaarana robotti-imurin tiedonkeruulle tärkeän Smart Maps -ominaisuuden voi ottaa pois käytöstä laitteen sovelluksesta, mutta se voi samalla hankaloittaa itse laitteen käyttöä. Amazon itse väittää esimerkiksi MarketWatchille lähettämässään lausunnossa asiakkaiden datan suojelun olevan ”erittäin tärkeää” yhtiölle, mutta toisaalta herää kysymys, keneltä dataa edes suojellaan.

– Amazonia pidetään verkkokauppayhtiönä, mutta tosiasiassa kyseessä on tarkkailuyhtiö. Se on yhtiön liiketoiminnan ytimessä ja se ajaa Amazonin monopolimaista voimaa sekä voittoja, digioikeuksien puolesta kampanjoivan Fight for the Future -järjestön johtaja Evan Greer sanoo Wiredille.