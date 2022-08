Forbes: Somejätti koulutti moderaattoreita järkyttävällä materiaalilla lasten hyväksikäytöstä

TikTokin moderaattoreita koulutettiin järkyttävillä kuvilla ja videoilla lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Videopalvelu TikTokille sisällön moderointia harjoittava Teleperformance-yhtiö on käyttänyt kuvia ja videoita lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä osana moderaattorien kouluttamista, Forbes kirjoittaa entisiä koulutettavia lainaten.

Yhden kokelaan mukaan kyseinen TikTokista poistettu materiaali oli sensuroimatonta, ja tiettävästi kaikkiaan sadoilla ihmisillä niin Teleperformancen kuin TikTokin sisällä oli pääsy siihen ainakin vielä aiemmin tänä kesänä. Teleperformance kuitenkin sanoi Forbesille, että yhtiö ei käytä videoita lasten hyväksikäytöstä osana koulutusta.

Yksi TikTokin entinen moderaattori teki aineistosta ilmoituksen Yhdysvaltain liittovaltion poliisille FBI:lle ja korostaa, että nämä kuvat ja videot ovat tallenteita rikoksista ja vanhemmat eivät ole tietoisia aineiston käsittelystä TikTokin piirissä.

– Jos vanhemmat tietäisivät sen, olen aika varma, että he polttaisivat TikTokin alas, entinen moderaattori sanoi Forbesille.

Aiemmin on kerrottu, kuinka eri verkkopalvelujen moderaattorit altistuvat työssään erittäin raa'alle materiaalille. Esimerkiksi Googlen omat tai ulkopuolelta palkkaamat valvojat ovat joutuneet katsomaan päiden katkomisia, tyttöystävien ampumisia tai lasten raiskauksia.

Facebookissa puolestaan traumaattisen sisällön on kerrottu johtaneen erikoiseen käyttäytymiseen moderaattorien keskuudessa. Huumeiden käyttö on yleistä, ja työntekijät harrastavat lohtuseksiä portaikoissa ja imetyshuoneessa, The Verge uutisoi vuonna 2019.

Vuonna 2020 Facebook suostui 52 miljoonan dollarin korvauksiin moderaattoreille Yhdysvalloissa. Kanteen syynä olivat moderaattorien kärsimät mielenterveysongelmat traumaattisen materiaalin näkemisen seurauksena.

