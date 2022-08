Anonymous iski Kiinaan – ”Taiwan numero yksi!”

Nancy Pelosin vierailu Taiwaniin herätti hakkeriryhmä Anonymouksen, joka kaappasi haltuunsa erään Kiinan valtion verkkosivun.

Netissä toimivaa Anonymousta edustavat hakkerit iskivät Kiinan valtion verkkosivulle vastineena väitetyistä kyberiskuista Taiwaniin.

Tilanteen käynnisti Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin vierailu saarivaltiossa. Pelosin ilmoittamattoman saapumisen jälkeen lukuisiin Taiwanin valtion virallisiin sivustoihin kohdennettiin palvelunestohyökkäyksiä.

Tämän johdosta toimeen ryhtyi Anonymous, tai ainakin ryhmän osaksi itsensä tunnistavat hakkerit. Ryhmän kohteeksi valikoitui jokseenkin erikoisesti eräs Heilongjiangin maakunnan tiedevirasto, jonka sivusto on pienestä koostaan huolimatta kuitenkin Kiinan valtion omistama.

Hakkeroidun sivuston etusivulle lisättiin kuvat Taiwanin lipusta, maan presidentistä Tsai Ing-wenista sekä puhemies Pelosista, saatetekstillä ”Taiwan numbah wan!”, Taiwan numero yksi.

– Taiwan toivottaa Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen tervetulleeksi, hakkerit kirjoittivat.

Sivusto oli tämän ohella tungettu täyteen Kiinaa sättiviä ja pilkkaavia videoita, tiedostoja ja lauseita.

– Kyllä, on vain yksi Kiina, mutta Taiwan on oikea Kiina siinä missä teidän maanne on pelkkä wish.comista hankittu kopio, hakkerit muun muassa kirjoittivat.

Tältä näytti hakkeroitu Kiinan valtion verkkosivu. Erinäiset Kiinaa pilkkaavat viestit jatkuivat usean sivun mitalta. Kuvankaappaus.

Vaikka Anonymous iskikin Kiinan valtiota vastaan, tosiasiassa mitään varmuutta Taiwaniin kohdistuneiden palvelunestohyökkäysten tekijästä ei ole.

– Nämä ovat koordinoimattomia, satunnaisia ja moraalittomia iskuja verkkosivuja vastaan ja näiden avulla kiinalaiset aktivistihakkerit ajavat pointtiaan perille, tietoturvatutkija Johannes Ullrich kommentoi Reutersille.

Toisaalta Anonymous on taistellut Kiinaa vastaan Taiwania tukeakseen jo vuosia, joten nyt toteutettu isku on vain yksi monien joukosta. Löyhä ryhmittymä käy tällä hetkellä myös ”kybersotaa” Venäjää vastaan, mutta muita ovat olleet esimerkiksi entinen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä terroristijärjestö ISIS.