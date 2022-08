Useissa kodeissa jatkojohto on pakon sanelema ratkaisu, mutta sitä ei saisi käyttää pysyvästi. Asiantuntija esittää kompromissin.

Jatkojohdon kytkin voi kulua käytössä ja muuttua vaaralliseksi. Pistokkeeseen eksyvä lika on myös pahasta.

Television takana on useita pistokkeita tarjoava jatkojohto, johon on kiinnitetty myös vaikkapa pelikonsoli tai äänentoistolaitteisto. Työhuoneessa vastaava voi toistua tietokonekaluston kanssa.

Vastaavia esimerkkejä löytyy viljalti suomalaiskodeista. Näin ei saisi kuitenkaan tehdä.

– Jatkojohtoja ei saa käyttää pysyvästi. Jos pitää olla pysyvä pistorasia tietyssä kohtaa, niin sähköasentajan pitää sen tehdä, toteaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Erja Hägert.

Etenkin vanhemmissa kodeissa pistorasioita ei ole tarpeeksi nykyajan tarpeisiin nähden, ja uusien rasioiden asennuttaminen ympäri taloa tai asuntoa on jo kohtalainen kustannuskysymys. Mitä tällaisessa tilanteessa voi sitten tehdä, jotta sähköturvallisuus varmistuu?

– Jos jatkojohto on ainoa vaihtoehto, niin silloin voisi käyttää lisäsuojaa jatkojohdolle, esimerkiksi muovista kaapelikourua, johon sen voi laittaa suojaan. Silloin se ei rikkoonnu tai ole tiellä eikä likaannu helposti. Näitä myyvät useat eri liikkeet. Kuitenkin tulee pitää huoli siitä, että sen pistotulppa on helposti irrotettavissa pistorasiasta, Hägert neuvoo.

Myös jatkojohdon sijoitteluun esimerkiksi olohuoneessa tulee kiinnittää huomiota. Vaikka olohuoneen ympäristöolot ovat yleensä hyvin vakaat, saattaa esimerkiksi juomaa kaatua jatkojohdon pistorasiasta sisään.

Puhtaudellakin on merkitystä, joten jatkojohto tulee puhdistaa säännöllisesti. Muuten vaarana on lian aiheuttama kipinä ja sen myötä tulipalo.

Lika ja ylikuormitus ovat molemmat mahdollisia tulipalon syitä.

Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry neuvoo, ettei jatkojohdolla saa koskaan viedä sähköä sisältä ulos tai huoneesta toiseen. Miksi näin?

– Jos sisäkäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa käytetään ulkona niin, sen eristys ei kestä kosteutta eli vettä, eikä pakkasta. Pakkasessa sen eri osat murtuvat helposti, jolloin jännitteiset osat tulevat kosketeltaviksi ja siitä voi tulla oikosulku. Tulipalon ja sähköiskun vaara on todellinen, Hägert kommentoi ulkokäyttöä.

– Huoneesta toiseen viemisessä on sen mekaanisen rikkoutumisen vaara. Jos se viedään esimerkiksi ovien kautta läpi toiseen huoneeseen, se voi jäädä oven väliin tai sen päälle astutaan jatkuvasti, Silloin se menee rikki ja johto voi mennä poikki aiheuttaen oikosulun, sähköiskun vaaran ja mahdollisesti tulipalon, ylitarkastaja jatkaa.

STEK sanoo myös, ettei jatkojohtoja saa ylikuormittaa. Mutta mistä tavallinen ihminen tietää, onko johto ylikuormitettu vai ei? Hägertin mukaan sellaisen johdon tunnistaa huomattavasta kuumenemisesta.

– Vaikka siihen ei koske, niin sen läheltä varovasti kokeilemalla huomaa lämmön. Sen lähellä voi haistaa pistävän muovin hajun.

Ylikuormitukseen voi johtaa esimerkiksi usean lämpöpatterin liittäminen samaan jatkojohtoon, usean jatkojohdon ketjuttaminen tai jonkun jatkojohdossa olevan laitteen rikkoontuminen.

Tukesin yhtenä tehtävänä on varmistaa Suomessa myytävien sähkötarvikkeiden turvallisuus. On kuitenkin väitetty, että kytkimellä varustetut jatkojohdot voivat läpäistä viranomaisen testin, mutta olla silti vaarallisia, koska kytkin on jäänyt heikoksi ja voi kipinöidä.

Hägert muistuttaa, ettei Tukes teetä täydellisiä testejä laitteille, vaan osatestejä niiltä osin, jotka vaikuttavat turvallisuuteen. Esimerkiksi jatkojohdon kytkimelle ei ole tehty uudestaan testejä, vaan kytkimien tiedot tarkistetaan osatestien yhteydessä.

Tämän lisäksi Hägert huomauttaa, että kytkimet voivat käytössä myös kulua ja lakata toimimasta kunnolla.

– Mikäli kytkin rikkoutuu, ei jatkojohtoa saa enää käyttää, Hägert tähdentää.