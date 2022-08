Automaattinen tulppasulake poistetaan markkinoilta, mutta sitä ei vedetä takaisin kuluttajilta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes havaitsi testeissään vaarallisen automaattisulakkeen.

Automaattisulake eroaa perinteisestä sulakkeesta siinä, ettei sitä tarvitse vaihtaa uuteen laukeamisen jälkeen. Kyseinen tulppasulake Axxel 10A, malli 7877, ei kuitenkaan toiminut oikein.

Sulake laukesi kestorajavirtatestissä kahden sekunnin kohdalla, kun automaattisen tulppasulakkeen tulisi toimia alle 0,1 sekunnin aikana. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60898 vaatimuksia.

Kyseinen sulakemalli.

Tukesin mukaan vaarana on palovamma. Tämän vuoksi vastuuyritys Toolnet Elektro Oy on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja on alkanut kerätä jälleenmyyjillä olevat tuotteet takaisin.

Lue lisää: Kahdessa sähkö­tuotteessa vakava vaara: Viran­omainen poistaa markkinoilta

Markkinoilta poistaminen on lievempi toimenpide kuin palautusmenettely, jossa laitteet olisi kerättävä myös kuluttajilta. Jos sinulla kuitenkin on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista ja tuotteen aiheuttamasta vaarasta.

Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta.