Elon Muskin ja muiden miljardöörien toiminta suututtaa – yksityiskoneet lentävät jopa 10 minuutin automatkoja

Maailman rikkain mies taittoi yksityiskoneellaan matkan, joka vastaa etäisyydeltään ajoa Helsingin päärautatieasemalta Itäkeskukseen.

Erinäisten julkimoiden yksityiskoneiden erittäin lyhyistä lentomatkoista on noussut sosiaalisessa mediassa useita kohuja viime aikoina.

Esimerkiksi Kylie Jenner sai aiemmin heinäkuussa niskaansa mittavaa kritiikkiä tämän yksityiskoneella tehdystä lennosta, joka kesti vain vaivaiset 17 minuuttia. Kahden Kalifornian osavaltiossa sijaitsevan lentokentän välillä tehty lento ei kuitenkaan ole edes lyhyin, mihin Jennerin kaltaiset miljardöörit koneillaan ryhtyvät.

Maailman rikkaimman miehen eli Elon Muskin kone vietti ilmassa vain viisi minuuttia lentäessään kahden Los Angelesin kaupungin sisäisen lentokentän välillä. Asiasta kertoo Jack Sweeney, joka ylläpitää Twitterissä julkimoiden lentoja seuraavia tilejä.

Muskin koneen lentämä matka kestäisi autolla kuljettuna noin 10 minuuttia, mikäli Los Angelesin hurjia liikenneruuhkia ei oteta huomioon. Varmaa tietoa itse Muskin läsnäolosta koneessa ei aina ole, mutta itse kone on lentänyt pelkästään heinäkuussa useita matkoja, jotka mitataan kestoltaan tuntien sijaan minuuteissa.

19-vuotias Sweeney kuitenkin huomauttaa erillisessä julkaisussa, että joskus lyhyiden lentojen syynä ei ole edes nopean matkustuksen tarve. Jennerin minilennon syyksi hän esimerkiksi uskoo yksinomaan koneen parkkikustannusten.

– Camarillon lentokentällä on todennäköisesti halvempaa pysäköidä. Ymmärrän kyllä miksi ihmiset suuttuvat heille, koska he kehuskelevat näillä koneilla ja ottavat niistä jatkuvasti kuvia, Sweeney kommentoi.

Tätä teoriaa tukee esimerkiksi muusikko Drake, joka kertoi erään Instagram-julkaisun kommenteissa omien vastaavien lentojensa liittyvän juuri koneiden siirtoon.

Sweeney kertoo Fortunelle, ettei lentojen pituus ole myöskään suoranaisesti se asia, mikä ihmisiä ärsyttää. Juuri Draken ja Jennerin kaltaiset tahot rummuttavat jatkuvasti ilmastokriisin pysäyttämisen perään, minkä johdosta ympäriinsä lentely ja privaattikoneilla elvistely on vähintäänkin tekopyhää toimintaa.

– He puhuvat yhtä ja tekevät toista. He pröystäilevät ja kehuskelevat, mutta eihän heidän pitäisi koska tällainen toiminta on tuhlausta, Sweeney toteaa.

Sweeney nousi otsikoihin alun perin vuoden alussa, kun Musk tarjosi Floridassa opiskelevalle teinille 5000 dollaria siitä, että hän lopettaisi miljardöörin koneen seuraamisen.

Tämä ei kuitenkaan toteutunut. Sweeneyn erinäiset tilit käyttävät julkista lentodataa ja jakavat sen avulla tietoja julkimoiden liikkeistä bottien kautta someen. Tämän jutun kirjoitushetkellä hänen yleisellä CelebJets-tilillään on yli 88 000 seuraajaa, siinä missä Muskin konetta seuraavalla ElonJetillä seuraajia on 478 000.