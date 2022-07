Tiedätkö, mitä wifi oikeasti tarkoittaa?

Selitys wifi-termin taustalla on hyvin yksinkertainen, mutta siltikin yllättävä.

Wifi on tätä nykyä niin vakiintunut termi, että harva edes jaksaa pohtia sen taustoja.

Tietyt lyhenteet ovat niin kieleen vakiintuneita, että harvat edes muistavat, mitä ne tosiasiassa edustavat. Laserin, usb:n ja lanin ohella yksi näistä on langattoman verkon yleistermiksi vakiintunut wifi, jonka taustalta löytyy yllättävä tarina.

Tosiasiassa langatonta verkkoa tarkoittaa termi WLAN, eli wireless local area network tai suomalaisittain langaton lähiverkko. Wifi sen sijaan on eräs tietty WLAN-protokolla, jonka omistaa Wi-Fi Alliance -järjestö.

Monet uskovat wifin olevan lyhenne termeistä ”wireless fidelity”, mutta tosiasiassa näin ei kuitenkaan ole. ”Lyhenne” kehitettiin yksinomaan markkinointia varten 90-luvun lopulla, eikä se tosiasiassa ole lyhenne laisinkaan.

Vaikka termin tausta on painunut pitkälti unholaan, siitä kertoi Wi-Fi Alliancen perustajajäseniin kuuluva Phil Belanger jo vuonna 2005. Belangerin mukaan alalla tarvittiin mediaseksikkäämpi termi ”IEEE 802.11b Direct Sequence” -nimeä kantavalle protokollalle, joten järjestö palkkasi konsulttiyhtiö Interbrandin keksimään sellaisen.

– Ainoa syy miksi kuulette mitään ”Wireless Fidelityyn” liittyvää on se, että jotkut kollegani järjestössä pelkäsivät. Eivät he tajunneet mitään brändäyksestä tai markkinoinnista. He eivät pystyneet kuvittelemaan wifi-termin käyttöä ilman, että sille oli kirjaimellinen selitys, Belanger kertoi.

Belangerin mukaan tästä johtuen termin kanssa käytettiin lyhyen ajan myös mainoslausetta ”The Standard for Wireless Fidelity”. Muutaman vuoden jälkeen wifi-standardi oli kuitenkin vakiintunut ja samalla myös mainoslause putosi kyydistä, jättäen jäljelle ainoastaan tätä nykyä ikonisen wifi-termin.