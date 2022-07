Vuodesta 2010 toimineen taideyhtiö MetaX:n mukaan Facebookin emoyhtiöllä ei ole oikeutta käyttää Meta-nimeä.

Facebookin emoyhtiö Meta on haastettu Yhdysvalloissa oikeuteen nimensä johdosta.

Facebookin emoyhtiö Meta Platforms haastetaan oikeuteen nimensä johdosta. Kanteen takana on pieni taideyhtiö, joka on nimeltään niin ikään Meta.

Tarkkaan ottaen kyseessä on vuodesta 2010 liiketoimintaa harjoittanut MetaX LLC, joka on käyttänyt liiketoimintansa brändinä yksinkertaistettua nimensä muotoa META. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että Facebookin vaihdettua nimeään MetaX on kärsinyt huomattavia vahinkoja.

– Lokakuun 28. päivä 2021 Facebook varasti META-brändimme ja nimemme, joiden eteen olimme vuodattaneet verta, hikeä ja kyyneleitä yli 12 vuotta. Kahdeksan kuukauden neuvotteluiden jälkeen tilanne ei ole parantunut ja meidän on pakko viedä asia oikeuteen, yhtiö kirjoittaa sivuillaan.

Lue lisää: Facebook vaihtoi nimensä Metaksi – ministeri Timo Harakka omistaa sen suomalaisen osoitteen

Lue lisää: Facebook vaihtoi nimensä

Ongelman ydin johtuu MetaX:n mukaan Facebookin ja laajemmin Metan liiketoimintaan liittyvistä skandaaleista. MetaX:n mukaan nimen jakaminen on niistä johtuen mahdotonta.

– Emme voi enää tarjota tuotteita tai palveluita META-brändin alaisuudessa, koska kuluttajat yhdistävät meidän palvelumme ja tuotteemme Facebookiin ja ajattelevat, että meillä olisi jotain tekemistä Facebookin toksisen toiminnan kanssa, MetaX väittää.

MetaX on aiemmin toteuttanut taideinstallaatioita esimerkiksi erinäisille festivaaleille sekä Googlen, HP:n, Spotifyn ja Twitterin kaltaisten suuryritysten kanssa. Kanteen mukaan yhteistyötä harkittiin myös silloisen Facebookin kanssa vuonna 2017, jolloin eräs Facebookin johtohenkilö ylisti MetaX:n luomuksia ”ilmiömäisiksi”.

MetaX vaatii kanteessaan, että sosiaalisen median järkäleyhtiö lopettaa ”Meta”-nimen käytön sellaisilla liiketoiminnan aloilla, missä myös MetaX on aktiivinen. Lisäksi taideyhtiö vaatii rahallisia korvauksia sen liiketoiminnalle aiheutuneista vahingoista.

MetaX:llä on Meta-nimen käyttöön Yhdysvalloissa pätevä patentti, mutta oikeustaistelusta tulee todennäköisesti pitkä ja vaikea. Vastapuolella seisova maailman suurin sosiaalisen median yhtiö tuskin taipuu helposti, sillä Meta Platforms käyttää tätä nykyä Meta-nimeä hurjassa määrässä erinäisiä tuotteita.