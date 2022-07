Tässä ovat uudet emojit – yhtä on odotettu vuosia

Uusia emojeja on tämän vuoden listalla mukana yllättävän vähän, mutta joukosta löytyy myös pitkään toivottuja uutuuksia.

DIGITAALISTEN laitteiden merkistöstandardeista vastaava Unicode lisää uusia emojeita jälleen syyskuussa. Unicode 15.0 -standardin mukana saapuvaa emojilistaa ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta tämänhetkisen ehdotuslistan perusteella uusia emojeja olisi tulossa 31 kappaletta.

Emojipedia esitteli sivuillaan 15.0-version ehdotuslistan emojien esiversioita. Mukana on esimerkiksi uusia värivaihtoehtoja sydänemojiin. Yksi näistä on yksinkertainen vaaleanpunainen, jota on toivottu emojilistoille jo vuosia.

Paketista löytyvät myös muun muassa tärisevät kasvot, muutama esine sekä sikhien uskonnollinen khanda-symboli. Eläinrintamalla ehdotuksissa ovat mukana aasi, hirvi, kaksi lintua ja meduusa.

Uusien emojien määrä on tällä kertaa yllättävän suppea. Esimerkiksi viime vuoden ehdotuslistassa oli mukana 112 emojia, siinä missä toissa vuonna versioiden 13.0 ja 13.1 listassa oli mukana yhteensä 334 emojia.

Unicoden tällä kertaa suosittelema 31 emojin määrä on matalin koskaan. Kyseessä on myös ensimmäinen kerta, kun suosituslistassa ei ole mukana yhtäkään ihmistä esittävää emojia.

Suosituslista ei ole vielä lopullinen, mutta hyväksynnän saadessaan uudet emojit saapuvat laitteisiin todennäköisesti loppuvuoden 2022 sekä vuoden 2023 alun aikana. Kaikki listan emojit eivät välttämättä läpäise syyniä, mutta lähtökohtaisesti valtaosa ehdotuslistojen uusista emojeista hyväksytään ongelmitta.