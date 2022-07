Verkkokauppa HobbyHall.fi kohtasi sunnuntaina illalla ostoryntäyksen, joka ei kaikesta päätellen ollut odotettu tai haluttu.

– Suljettuihin Facebook-ryhmiin tuli tieto, että Hobby Hallin sivuilla toimii ”alennus50”-koodi, tamperelainen Tuomas kertoo IS Digitodaylle.

Hänen mukaansa koodi leikkasi puolet hinnasta pois mistä tahansa ostoskorin tuotteesta. Ostoksen pystyi viemään loppuun vahvistuksineen kaikkineen, myös itse koodia käyttänyt Tuomas kertoo.

– Nyt tänään päivällä on ruvennut tulemaan peruutussähköposteja, Tuomas sanoo kertoen, että jotkut olivat tilanneet tavaraa kymmenillä tuhansilla euroilla.

Hobby Hall ei tiettävästi itse mainostanut alennuskoodia Facebookissa, eikä sen ollut tarkoitus toimia näin laajasti.

– Ilmeisesti joku on siellä mokannut, että koodi on toiminut kaikissa tuoteryhmissä, Tuomas aprikoi.

IS Digitoday on saanut asiasta useamman toisistaan riippumattoman yhteydenoton. Myös toisen lukijan mukaan kaikkia tuotteita sai 50 prosentin alennuksella. Hänen mukaansa touhua kesti sunnuntain ja maanantain vaihteeseen asti.

Kolmannen vinkinantajan mukaan tieto näistä ”hulluista tunneista” levisi kulovalkean tavoin, ja esimerkiksi tietokoneiden näytönohjaimia tilattiin 100 000 euron edestä. Vinkkaajan mukaan tänä aamuna tilaukset on peruttu, ja tilaajat miettivät jatkotoimenpiteitä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan hintatiedot ovat olennainen osa sopimusehtoja, ja kuluttajalla on oltava oikeus luottaa ilmoitettuun hintaan. Virasto kuitenkin jatkaa, että selvä virhe ei sido myyjää.

Virheellisesti ilmoitettu hinta ei sido myyjää, jos virhe on niin selvä, että kuluttajan olisi pitänyt ymmärtää, että kyseessä on virheellinen tieto. Näin on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.