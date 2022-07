Tietosuojavaltuutettu Anu Talus muistuttaa, että Facebook tarjoaa käyttäjälleen työkalut tietojensa talteen ottamiseksi.

Irlannin tietosuojaviranomainen ilmoitti torstaina päätöksen luonnoksesta, jonka mukaan mediayhtiö Meta ei voisi jatkossa lähettää eurooppalaisten käyttäjien tietoja Yhdysvaltoihin.

Tämän seurauksena on riskinä, että Metan omistamat palvelut kuten Facebook ja Instagram saattavat sulkea palvelunsa Euroopassa ainakin tilapäisesti. Näin saattaa käydä jo kesän aikana.

Meta uhkaili Euroopasta vetäytymisellä jo talvella.

Keskiverron suomalaisen Facebook-käyttäjän ei kannata tässä tilanteessa kuitenkaan vielä panikoida, sanoo tietosuojavaltuutettu Anu Talus.

– Tärkeintä on rauhassa seurata, mihin tämä etenee ja kehittyy. Kyseessä on kuitenkin vasta luonnos. Sanoisin, että asian etenemisessä puhutaan useammasta viikosta tai kuukausista.

Onko silti riskinä, että palvelun sulkeutuessa tilapäisestikin sen keskivertokäyttäjä menettäisi kaiken sinne lisäämänsä sisällön?

– On hyvä muistaa, että Facebookin käyttäjillä on tälläkin hetkellä oikeus saada tietonsa itselleen uudelleen käytettävässä muodossa. Tätä oikeutta on mahdollista käyttää, jos on tiedossa, että palvelu on sulkeutumassa, Talus vastaa.

Kaikki eivät välttämättä ole edes tietoisia tästä mahdollisuudesta, hän pohtii.

– Oikeus ehkä on aika vähän käytetty. On tietenkin hyvä, jos tieto siitä kantautuu useamman käyttäjän tietoon.

Talus huomauttaa, että käyttäjän oikeus siirtää omat tietonsa itselleen ja uudelleen käytettäväksi mahdollistui juuri Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen eli gdpr:n myötä. Juuri sen, jota Irlannin tietosuojaviranomainen katsoo Metan rikkovan.

Talus ei lähde spekuloimaan, kuinka tosissaan somejätti on uhkailujensa suhteen.

– Mutta viranomaisen tehtävä on valvoa, että unionin lainsäädäntöä noudatetaan. Ei meillä siis ole harkintavaltaa sen suhteen, sovelletaanko jotakin voimassa olevaa lakia johonkin yhtiöön vai ei, jos se ei lakia noudata.

Toisin sanoen: jos jokin somejätti ei taivu eurooppalaisten tietosuojaviranomaisten säädöksiin, voi sille yhtä hyvin näyttää ovea.

Meta taasen on katsonut, että eurooppalaiset säädökset vaikeuttavat sen liiketoimintaa. Jos se ei voisi jatkossa siirtää käyttäjätietojaan Euroopasta Yhdysvaltoihin, ei se oman kannanottonsa mukaan voisi tarjota palveluitaan käyttäjilleen yhtä kohdennetusti kuin ennen.