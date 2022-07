Facebook ja Instagram voivat sulkeutua Euroopassa

Irlannin tietosuojaviranomaisen linjaus uhkaa tilapäisesti sulkea merkittävät somepalvelut Euroopassa, Politico kirjoittaa.

Facebook ja Instagram voivat mennä kiinni eurooppalaisilta vielä tämän kesän aikana, Politico-uutispalvelu kirjoittaa. Syynä on Irlannin tietosuojaviranomaisen torstainen ilmoitus kollegoilleen Euroopassa, että viranomainen estää Facebookin omistavaa Metaa lähettämästä käyttäjien tietoja Euroopasta Yhdysvaltoihin.

Päätös on vasta luonnos, mutta se on viemässä Metan viimeisen oljenkorjen tietojen siirtämiseksi. Päätöksellä saattaa olla vaikutuksia muihinkin Metan tuotteisiin Facebookin ja Instagramin lisäksi. Nyt odotetaan, miten muut kansalliset viranomaiset suhtautuvat Irlannin päätökseen. Niillä on kuukausi aikaa päättää kantansa.

Meta varoitti alkuvuonna seurauksista, jos Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välisestä tietojen siirrosta ei päästä sopuun. Viime kädessä tilanne voi johtaa siihen, että yhtiö ei pysty siirtämään käyttäjätietoja Euroopan unionista Yhdysvaltoihin tavalla, joka mahdollistaisi palveluiden tarjonnan tai mainosten kohdentamisen nykyiseen tapaan.

– Emme todennäköisesti voisi tarjota useita tärkeimpiä tuotteitamme ja palveluitamme, mukaan lukien Facebook ja Instagram, Euroopassa, mikä vahingoittaisi merkittävästi liiketoimintaamme, taloudellista kuntoamme ja toimintojen tulosta, Meta totesi vuosikertomuksessaan.

Lue lisää: Eurooppa ilman Facebookia ja Instagramia? Meta varoittaa Euroopasta lähtemisestä

Taustalla on EU:n tuomioistuimen vuoden 2020 päätös, joka mitätöi Yhdysvaltain ja EU:n välisen datasiirtosopimuksen yksityisyyssuojaan liittyvien huolien vuoksi. Sopimus liittyi Facebookin kaltaisiin palveluihin, jotka siirtävät EU-kansalaisten henkilötietoja Yhdysvaltoihin.

Meta on ollut tähän asti haluton taipumaan EU:n tietosuojalainsäädäntöön.

Lue lisää: Verkkopalveluille vakava isku – EU:n ja Yhdysvaltojen välinen datasopimus kaatui vakoiluepäilyjen vuoksi

Voimaan jäänyt datansiirtoon käytetty vakiolauseke SCC on sekin ongelmallinen, koska Irlannin tietosuojaviranomainen katsoi alustavasti Metan rikkovan sillä Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta eli gdpr:ää. Politicon mukaan Irlannin viimeisin päätös tarkoittaa, ettei Meta voi enää nojata edes näihin vakiolausekkeisiin.

Yhdysvallat ja EU neuvottelevat kokonaan uutta ja Irlannin toimista riippumatonta datasiirtosopimusta, mutta sen ei uskota valmistuvan ennen vuoden loppua.