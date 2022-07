Tekijänoikeuksia verkossa valvovan Hedman Partnersin mukaan useampi yhtiö on aktivoitumassa aineistojensa verkossa jakamisen valvonnassa. Jatkossa nähtäneen merkittävästi aiempaa enemmän piratismikirjeitä.

Korkeimman oikeuden (KKO) tällä viikolla tekemä päätös johtaa vertaisverkossa tapahtuvan elokuvien ja tv-sarjojen levittämisen valvonnan lisääntymiseen sekä maksuvaatimusten lähettämiseen materiaalia luvattomasti jakaville tahoille.

Korkein oikeus päätti, että teleoperaattori DNA:n on luovutettava 34:n luvattomasta materiaalin jakamisesta epäillyn henkilön yhteystiedot elokuvalevittäjä Scanbox Entertainment A/S:lle. Aiemmin markkinaoikeus oli päätynyt määräämään vain 5 henkilön tiedot luovutettavaksi.

Päätöksessä KKO punnitsi yksityisyyttä ja oikeudenomistajien etua päätyen siihen, että yhteystietojen luovuttaminen ei ole erityisen laaja puuttuminen yksityisyyden suojaan.

Korkeimman oikeuden linjaus on ennakkopäätös, joka ohjaa alempien oikeusasteiden tuomioita jatkossa. KKO on myös Suomen ylin oikeusaste, eikä päätökseen voi hakea muutosta.

Oikeudessa voittanutta Scanbox Entertainmentia edustavan asianajotoimisto Hedman Partnersin asianajaja Joni Hatanmaa sanoo KKO:n päätöksen vastanneen Hedmanin näkemystä siitä, miten yhteystietojen luovuttamista koskevaa lainsäädäntöä on tulkittava.

– Nyt tullaan palaamaan käytäntöön, jossa tekijänoikeutta pystytään kattavasti valvomaan, Hatanmaa sanoo puhelimitse.

Käytännössä tämä tarkoittaa vertaisverkoissa tehtävän valvonnan lisääntymistä, tietopyyntöjä teleoperaattoreille ja kirjeiden lähettämistä. Hatanmaa tarkentaa, että vastoin yleistä käsitystä piratismikirjeitä on lähetetty koko 5 vuotta kestäneen oikeustaistelun aikana. Nyt niiden lähettäminen kuitenkin vilkastuu merkittävästi.

On odotettavissa, että päätöksen myötä useampi Hedman Partnersin asiakas aktivoituu materiaalin valvonnassa. Asianajotoimistolla on valvonnasta kiinnostuneita asiakkaita ”alle kymmenen”. Kaikki ovat Hatanmaan mukaan sisältöalan toimijoita, kuten levittäjiä.

– Tällä hetkellä meillä ei ole yhtään asiakasta, jotka lisensoivat sisältöjä vain loukkauksiin puuttumista varten.

Kirjeet sisältävät Hatanmaan mukaan sovintoehdotuksen, jonka vaatimussumma perustuu markkinaoikeuden aikaisempaan tulkintaan. Siinä tv-sarjan jakso on nähty 50 euron ja elokuva 100 euron arvoiseksi. Päälle tulevat 400 euron selvitys- ja valvontakulut, eli minimivaatimus kirjeessä on 450 euroa. Yläraja on 3000 euroa.

” Jos asia menee tuomioistuimeen asti, silloin haetaan täyttä hyvitysmäärää.

– Tällä hetkellä asiakkaamme ovat halunneet rajoittaa tarjouksen 3000 euroon ja luopua sen ylimenevästä osasta. Mutta jos asia menee tuomioistuimeen asti, silloin haetaan täyttä hyvitysmäärää, Hatanmaa sanoo.

Piratismikirjeitä on kritisoitu siitä, että niitä ovat saaneet myös ne, jotka eivät ole sisältöjä jakaneet. Hatanmaan mukaan kirjeen lähtiessä havainto on todennettu ja kohteena oleva liittymä, sen haltija ja käyttäjä ovat tiedossa.

– Emme me niitä turhan päiten lähetä. Näyttö loukkauksesta on vahvaa, ja pystymme kumoamaan paikkansa pitämättömät väitteet esimerkiksi avoimen verkon käyttämisestä.

Hatanmaan mukaan uskottavia selvityksiä kuunnellaan, ja vaatimuksista voidaan tarvittaessa luopua. Useimmiten vetoomuksissa viitataan kuitenkin avoimiin langattomiin verkkoihin ”tavalla, joka ei millään tavalla vaikuta uskottavalta”.

Hatanmaa sanoo työskentelyn uusien kirjeiden lähettämiseksi alkaneen heti, kun KKO:n päätös tuli.

– Uusia tietopyyntöjä lähtee tuomioistuimeen hyvin pian. Lähtökohta on se, että puhutaan päivistä, ei viikoista.