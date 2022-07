Facebookin emoyhtiön Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg haluaa painostaa sopimattomat työntekijät ulos yhtiöstä.

Facebookin emoyhtiö Meta leikkaa uusien insinöörien palkkaustavoitettaan 30 prosentilla, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerberg.

– Jos minun olisi pakko veikata, sanoisin, että tämä saattaa olla yksi pahimmista laskusuhdanteista läheisessä historiassa, Zuckerberg sanoo viikoittaisessa kokouksessa työntekijöilleen Reutersin haltuunsa saamalla äänitteellä.

Zuckerbergin mukaan yhtiö aikoo palkata tänä vuonna vain 6000–7000 insinööriä aiemman 10 000 tavoitteen sijaan. Yhtiö kertoi alun perin tauoista uusien työntekijöiden palkkaamisessa viime kuussa, mutta tähän liittyviä lukuja somejätti ei ole aiemmin kertonut.

Palkkausten hidastamisen ohella Zuckerberg kertoi, että yhtiö aikoo myös lisätä työntekijöidensä tehokkuuden valvontaa. Tämän toimenpiteen tavoitteena on Zuckerbergin mukaan savustaa ulos sellaiset työntekijät, jotka eivät yllä entistä korkeampiin tavoitteisiin.

– Yhtiössämme on todennäköisesti paljon työntekijöitä, joiden ei pitäisi olla täällä, toimitusjohtaja toteaa.

– Tavoitteita nostaessani ja aggressiivisempiin maaleihin tähdätessäni sekä tavallaan lisätessäni lämpöä toivon, että jotkut teistä päättävät, ettei tämä ole teille sopiva paikka ja tuo itsetutkiskelu on täysin okei minulle.

Reutersin haltuunsa saaman Metan sisäisen muistion mukaan yhtiö aikoo loppuvuoden ajan karistaa kulujaan selvitäkseen makrotaloudellisista haasteista sekä iskuista yhtiön mainostuloja vastaan.

– Minun on pakko alleviivata, että nyt eletään vakavia aikoja ja vastatuuli on kovaa. Meidän pitää suorittaa täydellisesti ympäristössä, missä kasvu on hitaampaa, ja tiimien ei pidä odottaa lisäinsinöörejä ja -budjettia, Metan tuotejohtaja Chris Cox kirjoittaa muistiossa.

Meta on edelleen maailman suurin sosiaalisen median yritys, mutta se on menettänyt markkina-arvostaan lähes puolet tänä vuonna. Yhtiön Facebook-alusta ei enää kiinnosta entiseen tapaan, mutta toisaalta Metan Reels-lyhytvideopalvelu on haalinut entistä suurempaa suosiota.