Wifi-verkon salasanan jakaminen sitä suoraan paljastamatta onnistuu Androidissa kuin iPhonessa. Lisäksi on olemassa kokonaan toinen vaihtoehto.

Wifi-verkon salasanan jakamiselle voi tulla yllättävä tarve tuttujen tullessa käymään puhelimineen. Mutta aikanaan vahvaksi muutettu salasana on saattanut unohtua tai et halua yrittää sanella sitä merkki merkiltä.

Tai ehkä et vaan tahdo suoraan luovuttaa salasanaa perheen ulkopuolelle. Ja kenties 4g- tai 5g-yhteys on liian heikko talon sisällä, jotta sen varassa pärjäisi. Ratkaisuna on pääsyn luovuttaminen wifi-verkkoon Android- tai iPhone-puhelimen kautta. Varmista ensin, että puhelin on yhteydessä wifi-verkkoon.

Tarkka asetuspolku voi vaihdella Android-puhelimesta toiseen. Kuvakaappaus Xiaomi Redmi Note 8 Pro -puhelimesta, jossa on Android 10.

Tuoreehkossa Androidissa voit etsiä asetusvalikosta wifi-asetuksia tai muita verkkoasetuksia. Voit myös kokeilla kirjoittaa asetusvalikon hakuun "wifi". Tällä tavalla tavoitettavasta valikosta pitäisi löytyä valinta wifi-verkon salasanan jakamiseen. Se tapahtuu tyypillisesti neliömäisen qr-koodin avulla.

Vierailijan tarvitsee vain lukea tämä toisen puhelimen näyttämä qr-koodi omalla Android- tai iPhone-puhelimellaan saadakseen pääsyn verkkoon, esimerkiksi How-To Geek ohjeistaa. Qr-koodien lukija on tyypillisesti valmiiksi mukana nykyaikaisissa älypuhelimissa. Usein se toimii kamerasovelluksen kautta.

Qr-koodi on Androidissa kätevä tapa myöntää pääsy wifi-verkkoon. Kuvakaappaus.

IPhonejen välillä homma toimii ainakin paperilla kivuttomasti. Applen mukaan on kuitenkin syytä ensin varmistaa, että molemmissa laitteissa on iOS:n uusin versio ja että laitteissa on wifi ja bluetooth päällä.

Jakajan tulee kirjautua iCloudiin Apple ID:llään ja varmistaa, että Apple ID:nä käytetty sähköpostiosoite on tallennettu toisen henkilön Yhteystiedot-sovellukseen. Varmista samalla, että hänenkin sähköpostiosoitteensa on tallennettu sinun Yhteystiedot-sovellukseesi. Lisäksi pidä toisen henkilön laite lähellä, jotta se on bluetoothin ja wifin kantaman sisällä.

Jakavan laitteen tulee olla lukitsematon ja kiinni wifi-verkossa. Valitse tämän verkon nimi laitteessa, joka halutaan yhdistää. Paina jakavassa laitteessa Jaa salasana ja sitten Valmis.

IPhonella ei ole kuitenkaan helppoa jakaa pääsyä Android-puhelimeen. Se vaatii monimutkaisempaa säätämistä ja on ehkä kiireessä parempi jättää tekemättä.

Tässä ja muissa hankalissa tilanteissa voi olla paikallaan perustaa kotiin omasta wifi-verkosta erillinen ja tilapäinen vierasverkko. Se tapahtuu reitittimen asetusten kautta. Mallista riippuen asetuksia saatetaan hallita reitittimen kanssa toimivan älypuhelinsovelluksen avulla tai kirjautumalla sisään reitittimeen.

Tarvitset reitittimen ip-osoitteen, jonka kirjoitat selaimeen. Tyypillisesti osoite löytyy reitittimen kyljestä tai käyttöohjeesta.

Kirjaudu sisään reitittimeen tunnuksillasi. Myös käyttäjätunnus on yleensä painettuna reitittimeen, kun taas salasanan olet luultavasti vaihtanut oletuksena olevaa vahvemmaksi.

Etsi laitteesta vierasverkkoon liittyviä asetuksia. Tutustu oman reitittimesi käyttöohjeisiin tarkkojen ohjeiden saamiseksi. Kaikissa reitittimissä tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole.