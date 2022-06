”Köyhien Netflix” tulee – kilpailijat iskivät jo Suomessa

Netflixin uudessa tilausmallissa maksetaan vähemmän, mutta vastineeksi kulutetaan katseluaikaa mainosten parissa.

Suoratoistopalvelu Netflix tekee merkittävän muutoksen. Yhtiö alkaa esittää mainoksia osana uutta ja halvempaa tilausvaihtoehtoa, yhtiön toinen toimitusjohtaja Ted Sarandos vahvisti Cannes Lions -mainosmessuilla viime viikolla.

– Olemme jättäneet ison osan asiakkaista huomiotta, eli ihmiset, jotka sanovat ”Hei, Netflix on liian kallis minulle, enkä välitä mainoksista”, Sarandos sanoi muun muassa Hollywood Reporterin mukaan.

Usein mainokset ovat vaihtoehto palvelusta maksamiselle. Netflixin tapauksessa tilauksesta pitäisi kuitenkin edelleen maksaa kuukausihintaa, joka olisi muita tilausvaihtoehtoja halvempi. Sarandos kuitenkin korosti, ettei mainoksia lisätä Netflixin nykyisiin tilaustapoihin.

Ei ole selvää, tuoko Netflix uuden tilaustavan saataville ympäri maailman, vai nähdäänkö se ensin esimerkiksi vain yhtiön kotimarkkinoilla Yhdysvalloissa. Aikataulu ja hinta ovat epäselviä ja se, kuinka paljon mainoksia katsojan täytyy sietää.

Idea ei ole uusi ja se on Suomessakin nähty. Täällä esimerkiksi IS:n kanssa Sanoma-konserniin kuuluva Ruutu+ maksaa edullisimmillaan 6,95 euroa kuukaudessa ja sisältää silloin mainoksia. Samalla tavalla toimii myös Telian kautta tilattava C More TV, joka myös käsittää mainoksia 6,95 euron kuukausihinnan lisäksi.

Lisäksi HBO on kokeillut aikaisemmin mainosten ja maksullisen tilauksen yhdistämistä.

Netflix etsii uusia kasvutapoja ilmoitettuaan keväällä satojen tuhansien asiakkaiden menettämisestä. Mainosten ohella palvelu kiristää otettaan niistä käyttäjistä, jotka lainaavat muiden tunnuksia Netflixin katseluun.

Suoratoistopalvelu myös kaavailee suoria lähetyksiä, jotka voisivat sisältää esimerkiksi stand up -komediaa ja ohjelmia, joilla ei ole käsikirjoitusta.

Hollywood Reporterin mukaan Sarandos vahvisti yhtiön keskustelevan mainoksista potentiaalisten kumppanien kanssa. Hän myös myönsi, että Netflixin myyminen saattaa tulla kyseeseen, mutta johtaja uskoo yhtiön kykyyn palata kasvuun omillaan.

Netflix on laajentanut myös mobiilipelaamiseen. Yhtiö osti suomalaisen Next Games -pelistudion ja tarjoaa tilaajilleen pelattavaa puhelimella.