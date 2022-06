Windows 10 ja Windows 11 katosivat Venäjällä

Microsoftin viimeisimpiä käyttöjärjestelmiä ei jostain syystä voi ladata Venäjällä.

Windows 10 ja viime lokakuussa julkaistu Windows 11 -käyttöjärjestelmä eivät ole enää ladattavissa Venäjällä, uutistoimisto Tass kertoi. Tilannetta kartoittaa Bleeping Computer -uutispalvelu.

Viikonloppuna ilmennyt ongelma tarkoittaa, että yritykset ladata käyttöjärjestelmien asennustyökaluja tai näköistiedostoja (ISO) päättyvät virheilmoitukseen. Kuitenkin jos ihmiset käyttävät vpn-palvelua väärentääkseen sijaintinsa Venäjän ulkopuolelle, Windowsit voi ladata normaalisti.

Ei ole selvää, onko kyseessä virhe vai Microsoftin tahallinen päätös. Yhtiö on rajoittanut liiketoimintaansa laajasti Venäjällä maan hyökättyä Ukrainaan helmikuussa, mutta on sanonut jatkavansa olemassa olevia sopimuksiaan venäläisten asiakkaidensa kanssa.

Kaikkea liiketoimintaa ei ole lopetettu. Yhtiö tukee edelleen Venäjän kriittistä infrastruktuuria, kuten kouluja ja terveydenhuoltoa.

Netin rajoitusten kiertämiseen ja tietoliikenteen turvaamiseen käytetyt vpn-palvelut ovat räjähtäneet suosiossa Venäjällä sodan alkamisen jälkeen. Viranomaiset eivät aio rangaista vpn:n käyttöä, vaikka periaatteessa hallitus ei sitä salli.

– Käyttäjille ei ehdottomasti koidu rangaistuksia. Me olemme sitä vastaan. Eli ne, jotka todella tarvitsevat sitä, saavat siihen tilaisuuden ja se pysyy heillä ja he voivat pitää sen. Mutta tietenkin tämä on hallituksen kantaa vastaan, kun periaatteessa pääsyä tiettyihin resursseihin rajoitetaan. Minusta se on kohtuullinen kompromissi, Venäjän digitaalisen kehityksen ministeri Maksut Shadajev sanoi RBC:n haastattelussa.

Haastattelu julkaistiin venäjäksi kansalaisjärjestö Roskomsvobodan sivuilla. Ministeri sanoi myös vastustavansa Googlen YouTube-videopalvelun estämistä Venäjällä. Hänen mukaansa siihen ei ole tarvetta ja sen sijaan Venäjän tulisi varmistaa, että YouTubelle on olemassa kotikutoinen ja kilpailukykyinen alusta.

Venäjä on sodan alettua sallinut ohjelmistopiratismin. Muun muassa piraattituotteiden maahantuonti, jota Venäjällä kutsutaan ”rinnakkaistuonniksi”, on nykyisin sallittu.

Piratismin oletetaan laajentuneen entisestään Venäjän ilmoitettua maaliskuussa, ettei se välitä vihamielisten maiden tavaramerkkioikeuksista.