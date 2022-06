Kiinalaiset työntekijät käsittelivät käyttäjätietoja usein yhdysvaltalaisten kollegojensa pyynnöstä, BuzzFeed News kirjoittaa.

TikTokin kerrotaan käsitelleen tietoja ennen kaikkea projektissa, jonka tavoitteena on varmistaa tietojen pysyminen Yhdysvalloissa.

Erittäin suosittu videopalvelu TikTok ei ole pitänyt kaikkia amerikkalaisten käyttäjätietoja Kiinan ulkopuolella, vaikka palvelu on vuodesta toiseen korostanut näitä tietoja säilytettävän Yhdysvalloissa eikä Kiinassa. Näin kirjoittaa BuzzFeed News, joka kävi läpi lukuisia nauhoituksia TikTokin kiinalaisen emoyhtiön ByteDancin sisäisistä tapaamisista.

Nauhoitusten perusteella kiinalaisilla työntekijöillä oli pääsy amerikkalaisten käyttäjien ei-julkiseen dataan. Sellaista tietoa voivat olla esimerkiksi syntymäpäivät, puhelinnumerot ja muut tiedot, joita kerätään mutta joita ei näy käyttäjien profiileissa. Monessa tapauksessa kiinalaiset käsittelivät tietoja, koska he saivat siihen pyynnön amerikkalaisilta kollegoiltaan heidän selvittäessä, kuinka käyttäjätiedot kulkevat palvelussa.

BuzzFeedin mukaan kiinalaisilla oli pääsy tietoihin ainakin syyskuusta 2021 tammikuuhun 2022. Ylivoimaisesti suurin osa käyttäjätietojen käsittelystä liittyi TikTokin projektiin, jonka tavoitteena on varmistaa näiden ei-julkisten tietojen pysyminen Yhdysvalloissa. Kuitenkin myös jatkossa julkiset käyttäjätiedot, kuten julkaistut videot ja kommentit, säilytettäisiin tavalla, joka ei välttämättä estäisi kiinalaisia työntekijöitä näkemästä niitä.

TikTok sanoi uutispalvelulle haluavansa poistaa kaikki epäilyt Yhdysvaltain käyttäjätiedon turvallisuudesta. Artikkeli ei ota kantaa Yhdysvaltain ulkopuolisen käyttäjätiedon käsittelyyn TikTokissa. Palvelu kertoi vuonna 2020 pyrkivänsä siihen, että sen kiinalaisilla työntekijöillä olisi mahdollisimman niukka pääsy myös EU:n käyttäjätietoihin.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on halunnut tutkia enemmän TikTokin ja muiden kiinalaisten omistamien sovellusten aiheuttamia turvallisuusriskejä. Samalla yhdysvaltalainen somejätti Meta eli entinen Facebook on pyrkinyt mustamaalaamaan TikTokia, The Washington Post kertoi aiemmin tänä vuonna.

Metan kampanjaan kuuluu tiettävästi kirjeitä ja mielipidekirjoituksia, joita lähetetään suuriin paikallisiin uutismedioihin ja joissa puhutaan väitetyistä TikTok-trendeistä, jotka itse asiassa alkoivat Facebookissa. Lehden mukaan tavoitteena on saada politiikan toimittajia ja paikallispoliitikoita auttamaan Metan suurimman kilpailijan kaatamisessa.

Bidenin edeltäjä Donald Trump oli hetkittäin jopa sotajalalla TikTokia vastaan, ja pöydällä oli TikTokin totaalinen kieltäminen Yhdysvalloissa. Trump epäili Kiinan voivan käyttää sovellusta vakoiluun.