Dogecoin ja Elon Musk ovat uuden oikeuskanteen keskiössä.

Ei ole selvää, mitä todisteita Elon Muskia vastaan on olemassa.

Dogecoin-kryptovaluuttaan sijoittanut yhdysvaltalaismies haastoi maailman rikkaimpiin ihmisiin lukeutuvan Elon Muskin oikeuteen torstaina, uutistoimisto Reuters kertoo. SpaceX:n ja Teslan perustajan väitetään pyörittäneen valuutan ympärillä pyramidihuijausta.

Kanteen mukaan Musk ja hänen yrityksensä syyllistyivät rikolliseen toimintaan nostattamalla Dogecoinin hintaa sitä mainostamalla ja antamalla hinnan sitten vajota. Muitakin dogecoiniin sijoittaneita edustava mies hakee korvauksia kaikkiaan 258 miljardin dollarin eli noin 246 miljardin euron edestä.

– Vastaajat olivat tietoisia vuodesta 2019 lukien, ettei dogecoinilla ole arvoa, mutta ne siitä huolimatta mainostivat dogecoinia ansaitakseen sen kaupankäynnistä, kanteessa sanotaan.

Lisäksi kanteessa väitetään, että Musk käytti asemaansa maailman rikkaimpana ihmisenä pyörittääkseen ja manipuloidakseen pyramidihuijausta ”voittojen, näkyvyyden ja huvin vuoksi”.

Lue lisää: Minne päätyi Elon Muskin 5 miljardia?

Toistaiseksi ei ole selvää, mitä todisteita Muskia ja hänen yrityksiään vastaan on olemassa. Dogecoin ei itsessään ole huijaus. Kyseessä on tunnetumman bitcoinin tapaan virtuaali- eli kryptovaluutta, joka on olemassa ainoastaan digitaalisesti ilman keskuspankkien tukea ja jota luodaan tietokonelaskennalla.

Lue lisää: Hämmästyttääkö bittiraha? - Koirakolikko vitsistä miljoonien dollarien arvoon muutamassa viikossa

Shibarotuisen koiran naamalla koristettu dogecoin sai alkunsa vitsinä vuonna 2013, mutta siitä tuli nopeasti suosittu. Tällä hetkellä yhden dogecoinin arvo on noin 5 eurosenttiä. Tässä valuutta häviää merkittävästi bitcoinille, jonka arvo lähentelee 20 000 euroa.

Syyksi arvoeroon on usein mainittu se, että toisin kuin rajoitetusti saatavilla oleva bitcoin, dogecoinin tarjonta on rajatonta, ja uusia kolikoita tulee jakeluun miljardeittain joka vuosi.

Kaikkien aikojen suurimpana kryptovaluuttahuijauksena pidetään OneCoin-pyramidioperaatiota, jonka tiimoilta Saksan poliisi etsintäkuulutti OneCoinin johtajan huhtikuussa.

Lue lisää: Mukana kymmeniä tuhansia suomalaisia – etsintä­kuulutus maailman suurimmassa krypto­valuutta­huijauksessa

Vuonna 2019 arvioitiin, että pelkästään Suomessa oli noin 20 000 OneCoiniin sijoittanutta henkilöä. Keskusrikospoliisi käsitteli OneCoinia vuonna 2015, mutta varsinaista esitutkintaa ei koskaan tehty.