Uusi HybridiTV-valikko on tuonut televisiokanavien palvelut paremmin ihmisten näkyville.

Ylen, Sanoman ja MTV:n tv-kanavilla on otettu käyttöön useimmissa suomalaistelevisioissa näkyvä HybridiTV-niminen valikko, joka tuo esille kanavakohtaisia palveluita, Digita kertoo tiedotteessaan.

Kanavalle vaihdettaessa televisionäkymään ilmestyy pieni infolaatikko, jossa on kanavan sekä meneillään olevan ja seuraavan ohjelman nimi. Jos tämän infolaatikon ollessa auki painaa kaukosäätimen punaista nappia, aukeaa käytettävissä olevien palveluiden lista.

Niihin kuuluu muun muassa mahdollisuus aloittaa ohjelman katselu alusta tai avata ohjelmaopas tai televisioyhtiön oma katselupalvelu (Yle Areena, Ruutu tai MTV Katsomo).

Nappia painamalla aukeavan valikon tarjonta on kanavakohtaista. Vain Yle tarjoaa Areenaa ja Lasten Areenaa.

Valikko mahdollistaa myös äänestämisen sellaisissa ohjelmissa kuin The Voice of Finland & Putous.

Kyseessä ei ole uusi tekniikka, sillä se on mahdollistanut äänestämisen musiikkiohjelmissa jo vuodesta 2017 lähtien. Nyt televisioihin tullut valikko on kuitenkin uusi, ja se on lisännyt merkittävästi palveluiden käyttöä, Digita kertoo.

HybridiTV-valikko toimitetaan osana digitaalisia televisiopalveluita ja se on rinnakkainen televisioon asennettujen sovellusten kanssa. Käytännössä älytelevision omistaja voi valita näiden välillä makunsa mukaan.

Ohjelmissa voi olla ohjelmakohtaisia sovelluksia, kuten äänestäminen. Jos sellainen on tarjolla, myös se näkyy valikossa. Tässä näkymässä sitä ei ole.

Palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa televisioissa. Ne näkyvät tällä hetkellä suurimmissa kaapeli-tv-verkoissa sekä Digitan AntenniTV:ssä. Kaikkiaan ne ovat tällä hetkellä 1,3 miljoonassa tv:ssä.

HybridiTV-palvelut eivät edellytä erillistä asentamista, television nettiin kytkeminen riittää. Lisäksi tarvitaan uudehko älytelevisio ja se, että oma tv-jakelija tukee tekniikkaa.

MTV3 tarjoaa Katsomo-palvelunsa lisäksi muun muassa maksullista C Morea.

Nelosen Ruutu kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Ilta-Sanomat.