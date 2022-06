Kiina kertoi löytäneensä merkkejä sivilisaatiosta avaruudessa – sitten raportti katosi

Kiinan arviot mahdollisista avaruusolennoista ehtivät levitä valtiollisessa mediassa ennen uutisen katoamista.

Kiinalainen jättiläisteleskooppi on saattanut havaita signaaleja avaruuden muukalaisista, Kiinan tiede- ja teknologiaministeriön virallinen lehti Keji Ribao eli Tieteen ja teknologian päivälehti kertoi uutistoimisto Bloombergin mukaan.

Tianyan-radioteleskooppi vastaanotti vuonna 2019 tavallisuudesta poikkeavia signaaleja, jotka tutkijat huomasivat kerätyistä tiedoista seuraavana vuonna. Lisäksi tänä vuonna he löysivät toisen epäilyttävän signaalin aurinkokunnan ulkopuolisia planeettoja koskevasta havaintoaineistostaan.

Uutinen katosi lehden verkkosivuilta tuntemattomasta syystä, mutta väitteet olivat jo alkaneet levitä sosiaalisessa mediassa ja muissa Kiinan valtion tukemissa medioissa. Alkuperäisen uutisen mukaan löydökset saattavat selittyä pelkillä radiohäiriöillä ja vaativat jatkoselvittelyä.

Halkaisijaltaan 500-metrinen Tianyan on maailman suurin ja herkin yhden lautasen radioteleskooppi. Se sijaitsee laaksossa Guizhoun maakunnassa, ja yksi sen tehtävistä on etsiä Maan ulkopuolisista elämää osana tunnettua Seti-ohjelmaa (Search for extraterrestrial intelligence).

Oletuksia avaruuden muukalaisista ilmenee ajoittain, mutta tiedemiehet ovat tyypillisesti pystyneet selittämään havainnot myös muilla tavoilla.

Esimerkiksi vuonna 2015 hämmästystä aiheutti kaukainen tähti nimeltä KIC 8462852, jonka arveltiin voivan omata muukalaisten rakentaman megarakennelman ympärillään. Arkisempi selitys havainnoille oli kuitenkin komeettaparvi.

Samana vuonna joukko muita tiedemiehiä kävi läpi 100 000 galaksia, joista etsittiin ylimääräistä infrapunasäteilyä viitteenä erittäin edistyneistä ja tähtien energiaa käyttävistä sivilisaatioista. Mitään ei löytynyt.

