Venäjän kansallispäivänä julkaistu artikkeli saattoi mennä vahingossa julki.

Venäläisen Izvestija-lehden verkkosivuilla julkaistiin sunnuntaina 12.6. artikkeli, joka vedettiin nopeasti pois. Artikkeli saattaa liittyä Venäjän mahdollisiin suunnitelmiin liittää Donbas itseensä.

Riippumattoman Meduza-verkkolehden mukaan Venäjän presidentinhallinnon varajohtaja Sergei Kirijenko vetosi Donbasin alueen jälleenrakentamisen tärkeyden puolesta ja vihjasi venäläisten elintason laskevan tulevaisuudessa.

– Venäjä auttaa yhdessä natsien tuhoaman Donbasin alueen jälleenrakentamisessa. Kyllä, se maksaa biljoonia ruplia. Mutta tämä raha tulee Venäjän budjetista – silläkin uhalla, että se johtaa tilapäiseen elintason laskuun Venäjällä, Kirijenko sanoi poistetussa jutussa.

Poistetusta artikkelista on olemassa kopio Internet Archivessa (venäjäksi).

Izvestija on tiukasti Kremlin ohjauksessa oleva sanomalehti. Artikkelin uskotaan olevan osa Venäjän hanketta liittää miehitetty Donbas itseensä. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aiemmin kiistänyt Ukrainan valtion olemassaolon oikeutuksen ja pitävänsä kansaa samana Venäjän kanssa.

Institute for the Study of War (ISW) pitäää todennäköisenä, että artikkeli on kirjoitettu etukäteen myöhempää julkaisua varten, mutta se on lipsahtanut vahingossa julki.

Artikkelin otsikko on Sergei Kirijenkon puhe Venäjän päivänä (kansallispäivänä). Kansallispäivä oli 12.6, joten kyse saattaa olla ajastetusta julkaisusta, jota ei ole muistettu poistaa.

Artikkelin poistamisen jälkeen Kirijenko ja Izvestija syyttivät tapauksesta ”hakkereita” ja syyttivät artikkelia valheelliseksi. ISW huomauttaa, että on myös mahdollista, että kyseessä on hakkerien julkaisema, toimitusjärjestelmässä vasta julkaisua odottamassa ollut artikkeli.

Kirelenkoa on arveltu Venäjään mahdollisesti pakkoliitettävän Donbasin alueen johtajaksi.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun venäläisiltä verkkosivuilta on poistettu kiireesti Ukrainan sotaan liittyvää materiaalia.

Ria Novosti poisti välittömästi 26.2. eli kaksi päivää Venäjän hyökkäyksen jälkeen ilmeisen vahingoissa julkaistun artikkelin, jossa puhuttiin menneessä aikamuodossa Ukrainan kukistumisesta ja Venäjän yhtenäisyyden palauttamisesta. Artikkelista on kopio Internet Archivessa.

Noin kuukausi Venäjän täysmittaisen hyökkäyksen alettua verkkoon päätyi Kremlin ohjauksessa olevan iltapäivälehti Komsomolskaja Pravdan artikkeli, jossa kerrottiin Venäjän merkittävistä tappioista. Myös tämä artikkeli katosi pikaisesti.

