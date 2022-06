”Tämä on Venäjällä laiton totuus, joka teidän on nähtävä” – kekseliäs hanke läväyttää sodan venäläisten kasvoille

Torrents of Truth -hanke perustuu Venäjällä yleiseen nettipiratismiin.

Venäjälle on yritetty ujuttaa monin tavoin tietoa maan Ukrainassa käymästä sodasta kuukausien ajan. Hyökkäyssotaa käyvä Venäjä rajoittaa kansalaistensa mahdollisuuksia päästä lukemaan ulkomaisia verkkojulkaisuja ja käyttää ulkomaanyhteydet mahdollistavia vpn-palveluita.

Osa yrityksistä on ollut varsin kekseliäitä, kuten sittemmin lopun saanut tiedonvälitys ravintola-arvosteluissa. Tämän lisäksi on nähty erilaisia tekstiviesti- ja sähköpostikampanjoita.

Kiovalaiset Nebo- ja 72andSunny-mainostoimistot ovat kehittäneet kesäkuussa tavan, jota ei ole aiemmin nähty. Torrents of Truth -nimisessä projektissa viedään Venäjälle videokuvaa sodan tuhoista Ukrainassa torrent-tiedostoissa, jollaisia käytetään laajalti verkkopiratismissa.

Tiedostot ovat videoraportteja, joissa 8 eri ukrainalaistoimittajaa kertoo sodasta.

Torrents of Truth -kampanjassa levitetään kuvaa ja tietoa Ukrainasta suosikkielokuviksi ja -tv-sarjoiksi sekä ohjelmistoiksi ja musiikiksi naamioituna. Nämä laitetaan tarjolle venäläisille piraattisivuille. Niitä päätyvät lataamaan venäläiset, länsimaisia piraattisisältöjä hakevat käyttäjät.

Toistaiseksi piraattisivustolla on laitettu jakoon erilaista 21 ”totuustorenttia”. Ne on naamioitu muun muassa tuoreen Photoshopin Venäjä-versoksi, Obi-Wan Kenobin, Better Call Saulin ja Stranger Thingsin uusiksi tuotantokausiksi, Batman- ja Spider Man -elokuviksi, uusiksi Sonic the Hedgehog- ja Uncharted-peleiksi sekä Venäjällä suositun Rammsteinin uudeksi Zeit-levyksi.

Videot alkavat sanoilla ”Tämä ei ole mitä odotit näkeväsi. Mutta tämä sinun pitää nähdä. Totuus.”

Tätä seuraavat kuvat tuhoutuneista kodeista, pakolaisista ja joukkohaudoista. Kuvien taustalla kerrotaan, miten Venäjän ”erikoisoperaatio” on todellisuudessa täysimittainen sota, kuinka venäläissotilaat ryöstelevät Ukrainassa ja miten muu maailma on asettunut suurilta osin Venäjää vastaan.

– Tämä on Venäjällä laiton totuus, joka teidän on nähtävä, sanoo ukrainalaistoimittaja Hera Hertz erään videon alussa.

Latauspaketissa on readme.txt-tiedosto, jossa tarjotaan uutislähteitä venäläisille.

Tiedoston mukana tulee myös tekstitiedosto, joissa listataan luotettavia uutislähteitä.

Hanke hyödyntää sitä, että verkkopiratismi on Venäjällä yleistä. Piratismin oletetaan laajentuneen entisestään Venäjän ilmoitettua maaliskuussa, ettei se välitä vihamielisten maiden tavaramerkkioikeuksista. Muun muassa piraattituotteiden maahantuonti, jota Venäjällä kutsutaan ”rinnakkaistuonniksi”, on nykyisin sallittu.

Projektin menestyksekkyydestä ei ole tietoa. Sotasensuurin sulkemalta Venäjältä tiedon saaminen on vaikeaa.