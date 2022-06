Fingrid varoittaa sähkön riittävyydestä ensi talvena, jos Olkiluoto 3:a ei saada käyntiin. Samalla Suomessa on meneillään mittavia datakeskushankkeita.

Microsoft rakentaa Etelä-Suomeen kolmen datakeskuksen kokonaisuuden. Kyseessä on Microsoftin mukaan Suomen historian merkittävin tieto- ja viestintätekniikan investointi. Se kuitenkin tapahtuu vaikeassa energiapoliittisessa tilanteessa.

Lue lisää: ”Suomen merkittävin tieto­tekniikan investointi” – tänne tulee Micro­softin uusi datakeskus

Sähkön tuonti Venäjältä loppui toukokuussa, ja tuontisähkön osuus on lähennellyt viime vuosina neljännestä koko Suomen kulutuksesta.

Sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitävä Fingrid ei näe sähkönkulutuksen kannalta välitöntä uhkaa, mutta varoittaa tulevasta.

– Tuonnin loppuminen [Venäjältä] ei ole uhka, kun sähkön kulutus on nyt pientä talveen verrattuna. Ensi talvi on hallussa, jos Olkiluoto 3 käynnistyy. Muuten voi olla tiukkaa, Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen arvioi.

Lue lisää: Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto siirtyy syksyyn

” Ensi talvi on hallussa, jos Olkiluoto 3 käynnistyy. Muuten voi olla tiukkaa.

Myös työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) korostetaan, että useista viivästyksistä rakentamisensa aikana kärsinyt Olkiluoto 3 tulee saada käyttöön syksyllä.

– Ensi talven tehotilanne näyttää hieman haasteelliselta, ja Olkiluoto 3:n käyttöönotto ajallaan onkin tärkeää, painottaa ministeriön energiaosaston Energiamarkkinat-ryhmän ylitarkastaja Tatu Pahkala.

Tilanne on toisaalta omiaan kannustamaan Suomea sähkön suhteen omavaraisemmaksi.

– Ehdottomasti tuonnin loppuminen on myös kannustin rakentaa Suomeen lisää sähkön tuotantoa, Ruusunen luottaa.

Microsoftin datakeskusten valmistumiselle ei ole vielä tarkkaa aikataulua. Yhtiö arvioi kokonaisuuden kuluttavan sähköä täydellä teholla suurin piirtein saman verran kuin suomalainen paperitehdas. Vastaus kysymykseen, riittääkö Suomessa sähköä Microsoftin keskuksille, on selkeä.

– Kyllä riittää, ja sähkön riittävyys kaikille käyttäjille on ollut yksi suunnittelun peruslähtökohdista, sanoo Microsoftin viestintäjohtaja Pekka Isosomppi.

Isosompin mukaan datakeskusten sähkönkulutus on itse asiassa pysynyt vakiona teknologian kehityksen myötä, vaikka laskentakuormat ovat kasvaneet huomattavasti.

– Tämä teknologinen kehitys nimenomaan pilvipalveluissa on johtanut siihen, että kun vanhoja datakeskuksia siirretään pilveen, energiatehokkuus paranee merkittävästi, Isosomppi sanoo.

Suomeen tuodaan paljon sähköä myös Ruotsista, missä on taisteltu kantaverkon riittämättömän kapasiteetin kanssa. Fingridin mukaan Ruotsin sisäiset ongelmat eivät uhkaa sähkön saantia Suomeen.

– Ruotsin kantaverkon riittämättömyys vaikuttaa sähkön vientiin Suomesta Ruotsiin. Ruotsista saadaan ensi talvena sähköä kuten aiemminkin, Ruusunen luottaa.

Lue lisää: Hbl: Suomen ja Ruotsin välille roihahti sähköriita

Fingridin Ruususen mukaan Suomi saavuttaa vuositason sähköomavaraisuuden jo ensi vuonna, ja edellytykset päästöttömän ja kilpailukykyisen sähkön tuotantoon ovat hyvät erityisesti maatuulivoiman osalta.

TEMin Pahkala on samaa mieltä ja mainitsee Suomeen rakennettavan tuulivoimaa parhaillaan noin 4200 megawatin edestä. Suomi on yksi harvoista Euroopan maista, joissa on vielä merkittävästi rakentamatonta tuulivoimapotentiaalia.

– Datakeskukset sopivat siis mainiosti Suomen sähköjärjestelmään, kuten muukin lisääntyvä sähkönkulutus, Pahkala kiteyttää.

Isosompin mukaan Microsoftin keskukset toimivat heti alusta alkaen kokonaan päästöttömällä sähköllä. Tämä käsittää myös ydinvoiman, jonka ydinpolttoaineen valmistukseen liittyy päästöjä. Lisäksi ongelmana on ydinjätteen käsittely.

Sähköä pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta ostava Microsoft sanoo kuitenkin tukevansa pitkillä ostosopimuksilla ennen kaikkea uutta rakennettavaa uusiutuvan sähkön tuotantoa.

Esimerkiksi Ruotsissa Microsoftin Gävlen keskus käyttää jatkossa vetykäsiteltyä kasviöljyä varavoimalan polttoaineena tilanteessa, jossa sähköt poikkeustilanteessa katkeavat. Isosompin mukaan Suomessa ei vastaavaan ratkaisuun ole todennäköisesti tarvetta, koska kantaverkon toimintavarmuus on huippuluokkaa. Myös Ruotsissa pyritään poistamaan varavoimaloiden tarve sähköverkkoa parantamalla.

Suomessa on muitakin datakeskushankkeita. It-palveluyhtiö CGI rakentaa Etelä-Suomeen datakeskuksen yhdessä alalle erikoistuneen Equinixin kanssa. CGI vastaa jatkossa konesali- ja kapasiteettipalveluista, joita käyttävät eri ministeriöt, virastot, kaupungit ja muut julkishallinnon toimijat. Tiedotteen mukaan kyse on mittavasta ja yhteiskunnan toiminnalle kriittisestä kokonaisuudesta.

Yhtiöiden mukaan sähkön riittävyys on Suomessa hyvällä tolalla verrattuna moneen muuhun lähialueen maahan, joissa sähkön tuotanto tai kantaverkko eivät pysty palvelemaan datakeskuksia ehdoitta. Etuna on myös viileä ilmasto, joka vähentää jäähdytykseen tarvittavaa sähköenergiaa huomattavasti Etelä-Euroopassa oleviin datakeskuksiin verrattuna.

Googlen Haminan datakeskuksen jäähdytyskeskus.

– Suomen sähköverkko on toimivuudeltaan maailman parhaita, ja meillä on toimiva sähkömarkkina. Siksi emme ole huolissamme sähkön riittävyydestä, CGI:n viestintäjohtaja Esa Luoto sanoo.

” Emme ole huolissamme sähkön riittävyydestä.

Luodon mukaan CGI käyttää konesalissaan 100-prosenttisesti sertifioitua uusiutuvaa sähköenergiaa, ja Equinix myös investoi uusiutuvan energian tuotantoon Suomessa.

Tammikuun alussa Suomen sähköverotusta leikattiin niin, että myös datakeskusten käyttämä sähkö on nyt halvempaa. Ylitarkastaja Pahkala uskoo sähköveron leikkaamisen houkuttelevan datakeskuksia Suomeen, mutta luonnollisesti suuret investoijat pyrkivät kilpailuttamaan valtioita myös muiden etuuksien osalta.

CGI:n ja Equinixin mukaan investointipäätöksiin vaikuttavat verotuksen ohella muun muassa markkinatilanne ja palveluiden kysyntä, lainsäädännön ennakoitavuus, työvoiman saatavuus ja lupaprosessien sujuvuus.

Equinix kertoo datakeskuksen rakentamisen vastaavan teollisuuslaitoksen rakentamista, eli lupaprosessien kannalta erityisvaatimuksia ei juurikaan ole.

Equinixin kokemusten perusteella konesalien rakennusprojektit eivät ole ainakaan toistaiseksi viivästyneet ympäristön asukkaiden vastustuksen vuoksi. Luodon mukaan datakeskukset ovat ulospäin suhteellisen hiljaisia ja vähän liikennettä aiheuttavia kohteita.