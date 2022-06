Rajut rajoitukset vievät Venäjän elektroniikan takaisin 80-luvulle

Taiwan asetti tiukkoja rajoituksia puolijohteiden viennille.

Maailman suurimpiin puolijohdevalmistajiin kuuluva Taiwan on asettanut tiukkoja rajoituksia puolijohdeteknologian viennille Venäjälle ja Valko-Venäjälle, kertoo taiwanilainen Digitimes.

Maan talousministeriö on kieltänyt sellaisten sirujen myymisen, joissa on enemmän kuin 5 gigaflopsia laskentatehoa, yli 32-bittinen aritmeettis-looginen yksikkö, yli 25 megahertsin kellotaajuus sekä useampi rinnakkainen sisäinen tiedonsiirtoväylä. Lisäksi suorittimen nastojen enimmäismääräksi on määritelty 144.

Käytännössä linjaus sulkee kaikki modernit suorittimet pois. Vertailun vuoksi: 80-luvun Commodore 64:ssä oli 1 megahertsin kellotaajuus ja samalla vuosikymmenillä nähdyissä 386-prosessoreissa 25 Mhz oli yleinen kellotaajuus. Nykyisissä tietokoneprosessoreissa on yleisesti kellotaajuutta noin 2,5 gigahertsiä eli 2 500 megahertsiä. Lisäksi vietävien suorittimien valmistusmenetelmille asetetaan tiukkoja rajoituksia.

Rajoitukset iskevät niin kulutuselektroniikkaan kuin maan aseteknologiaan. Venäjän aseteollisuus nojaa käytännössä melkein kokonaan länsimaisiin siruihin. Tämä kävi ilmi ukrainalaisten julkaistua tietoja sotasaaliiksi saatujen ja osittain tuhottujen kehittyneiden venäläisaseiden, kuten risteilyohjusten, helikopterien ja maalinosoitusjärjestelmien komponenteista.

Venäjä on pyrkinyt tehostamaan omaa sirutuotantoaan, mutta kehitys on hidasta. Venäläispiirit ovat useita vuosia jäljessä länsimaalaisia kilpailijoitaan, minkä lisäksi siruvalmistusteknologian patentit kuuluvat pääosin amerikkalaisille. Tämä heikentää venäläisten mahdollisuuksia valmistaa tehokkaita siruja itse tai valmistuttaa niitä muualla.

Pakotteet eivät estä kuitenkaan elektroniikan kierrättämistä muiden maiden kautta. Venäjä on tiettävästi pyrkinyt haalimaan siruja ainakin Kiinasta, missä on mittavat harmaiden ja käytettyjen puolijohteiden markkinat, kertoo The Register. Lisäksi venäläisten tiedetään ottaneen muuhun käyttöön siruja kodinkoneista kuten asianpesukoneista ja jääkaapeista.