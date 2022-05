Googlen uusi Chromecast tulee Suomeen – tällainen se on

Chromecast with Google TV -mediatoistin tulee myyntiin kesäkuun lopulla.

Google tuo uuden Chromecast-mediatoistimensa myyntiin Suomeen. Se saapuu kauppoihin Chromecast with Google TV -nimellä 21. kesäkuuta.

Laite on julkaistu muualla jo aikaisemmin. Lehdistötilaisuudessa puhuneen Googlen Nest-tuotejohtaja Bobby Rain mukaan laitteen Eurooppaan tuontia on hidastanut komponenttipula. Yhtiö haluaa, että tuotetta on riittävästi myynnissä sen tullessa markkinoille.

Merkittävin uudistus edellisiin versioihin verrattuna on ääniohjauksella varustettu Voice Remote -kaukosäädin, joka mahdollistaa laitteen hallinnan Google Assistant -digiavustajalla.

Kaukosäätimessä on mikrofoni, joka aktivoituu painamalla.

Rain mukaan kaukosäädin ei kuuntele käyttäjäänsä koko ajan, vaan mikrofoni toimii push to talk -periaatteella. Kaukosäätimessä on kiinteät YouTube- ja Netflix-painikkeet, joiden toiminnallisuutta ei voi muuttaa. Ainoa myönnytys tähän on, että edellistä voi käyttää halutessaan YouTube Music -suoratoistopalvelun avaamiseen.

Chromecastin ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2013. Sen jälkeen älytelevisiot ovat kuitenkin yleistyneet, ja useimmissa uusissa televisioissa on kattavat mahdollisuudet YouTuben ja muiden suoratoistopalveluiden katseluun. Noin 70 euron hintainen Chromecast with Google TV kilpailee varsin erilaisella markkinalla kuin aiemmat versiot.

Kun melkein kaikissa televisioissa on älyominaisuudet, Google kilpailee suosituksilla.

Googlen vastaus tähän on eri nettipalveluiden yhdistäminen ja suositukset. Google TV:n tuotejohtaja Fahad Durranin mukaan suositukset sinulle -näkymä tarjoaa sisältöjä eri suoratoistopalveluiden tarjontaa yhdistellen. Mikäli käyttäjä antaa siihen luvan, hänen hakukonehistoriaansa voidaan käyttää suositusten näyttämiseen.

Näissä näkymissä Google näyttää käyttäjälle myös ”sponsoroitua sisältöä” eli mainoksia.

Chromecast mahdollistaa nyt myös erilliset katseluprofiilit, jollaiset ovat tuttuja suoratoistopalveluista useamman vuoden takaa. Lisäksi puhelimeen, myös iPhoneen, on mahdollista ladata Google TV -sovellus.

Vanhat ominaisuudet, kuten kuvien suoratoisto televisiossa ja Stadia-striimauspelaaminen, toimivat aiempaan malliin. Lisäksi laitetta voidaan käyttää Google Home -älykodin ohjaukseen, esimerkiksi ”show me the front door” -komento näyttää ulko-oven valvontakameran kuvan.

Ääniohjaus tehdään Google Assistantilla, joka ei vieläkään ymmärrä suomen kieltä.

Chromecast with Google TV tukee 4K hdr 60 fps -televisiokuvan näyttämistä sekä Dolby Visionia. Siinä on myös Dolby-äänen hdmi-läpivienti.

Uutta Chromecastia myydään vain kaukosäätimen kanssa.

Älytelevisioiden lisäksi uusi Chromecast joutuu kilpailemaan moninaisten mediatoistimien kanssa. Näitä ovat muun muassa Apple TV, DNA Hubi, Nokia Media Streamer ja Xiaomi Mi TV Stick.

Chromecastin edelliset versiot ovat saavuttaneet Suomessa suuren suosion. IS Digitoday testasi Chromecastin ykkösversion vuonna 2014 ja kakkosversion vuonna 2015.

Vuonna 2017 yksin Gigantti kertoi myyneensä Chromecastia 33 547 kappaletta. Se oli ketjun myydyin tuote Suomessa.

Google kokeili siipiään myös musiikin suoratoistopalveluiden kuunteluun tarkoitetulla Audio Chromecastilla vuonna 2015, mutta tuote jäi lyhytikäiseksi.

