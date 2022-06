Microsoft-pomolle jäätävä kysymys: ”Windows 11. Miksi?”

Windows 10:stä ei tullut ”viimeinen Windows”, kuten aikoinaan odotettiin.

Android-sovellusten käyttäminen on yksi Windows 11:een luvatuista ominaisuuksista, jota ei ole vielä käyttäjille laajasti tuotu.

Microsoftin teknologiajohtaja Kevin Scott järjesti Reddit-palvelussa hiljattain AMA- eli kysy mitä tahansa -keskustelun. Etenkin tekoälystä ja sen sovelluksista kiinnostunut Scott sanoi vastaavansa muiden käyttäjien kysymyksiin Microsoftin teknologioista.

Scott sai paljon kysymyksiä, joista useimpiin hän vastasikin. Moni kysymyksistä liittyi tekoälyyn.

Yksi kysymyksistä koski kuitenkin Windows 11:tä. Kun Microsoft lanseerasi Windows 10:n, sen piti olla jatkuvasti päivittyvä ”viimeinen Windows”. Lisäksi Windows 11:n vastaanotto ei ole ollut erityisen juhlava, sillä käyttöjärjestelmä laahaa suosiossa kaukana Windows 10:n perässä.

– Windows 11. Miksi? Windows 10:n aikaan Windowsia rummutettiin [jatkuvasti päivittyvänä] palveluna, kysyi nimimerkki TheBadgerLord.

Scott asetteli vastauksessaan sanansa tarkkaan ja neutraalisti.

– Yritämme tehdä pc:n käyttökokemuksesta alati paremman monella tavalla. Windows 365 -pilvikäyttö on yksi tapa. Jos et halua ylläpitää omaa tietokonettasi, voimme pyörittää sellaista sinulle pilvessä. Toinen tapa on tehdä asioista parempia päivittämällä uudempaan, kuten tehtiin Windows 10:ssä, Scott kirjoitti.

– Ja viimeisenä, kun uudistuksia kertyy siinä määrin, että ne on hankala toteuttaa päivityksenä, teemme käyttöjärjestelmästä uuden version ja annamme käyttäjien päivittää siihen. Mutta koskaan ei tule valmista. Opimme koko ajan, mistä käyttäjät pitävät ja eivät pidä ja käytämme tätä palautetta tuotekehityksessä, johtaja jatkoi.

Muissa kysymyksissä Scott sanoi muun muassa Microsoftin uskovan topologisiin kubitteihin kvanttitietokoneen kehittelyssä. Ne sietävät poikkeuksellisen paljon kohinaa, mikä vähentää loogisten kubittien määrää eli käytännössä kohinan määrän hallintaan tarvittavia tietokoneen resursseja.

Scott kertoi pitävänsä teknologisia dystopiatarinoita kertovaa Netflixin Black Mirroria ”kiinnostavana sarjana”, jonka katsominen tuo epämiellyttävän olon. Hän luonnehti itseään lyhyen aikavälin pessimistiksi ja pitkän aikavälin optimistiksi, jonka tehtäviin kuuluu pessimististen tulevaisuuskuvien tunnistaminen niiden ehkäisemiseksi.

Suureen osaan kysymyksistä Scott jätti ilmeisesti aikasyistä vastaamatta. Yksi niistä koski Windows-puhelinten tulevaisuutta. Kysyjä sanoi Lumia 950 XL:n olleen hänen paras puhelimensa ja hän tiedusteli, olisiko puhelinta mahdollista toteuttaa pilvessä toimivilla pc-ohjelmilla ja siten kilpailla perinteisten puhelinsovellusten kanssa.